Головные боли: виды, симптомы, причины, лечение

Кандидат медицинских наук, врач-невролог, цефалголог и основатель Университетской клиники головной боли Кирилл Скоробогатых вновь спешит на помощь читателям The Challenger и рассказывает обо всех главных видах головной боли. А ещё объясняет, почему выпить таблетку — не всегда выход.— Головная боль — один из самых частых симптомов. Всего насчитывается около двухсот видов головных болей — все они есть в Международной классификации головных болей и делятся на две группы: первичные и вторичные.Вторичные головные боли — это те боли, которые связаны с другими заболеваниями. То есть головная боль — это симптом болезни, например гайморита, синусита, отита или патологией височно-нижнечелюстного сустава.Первичные головные боли — это самостоятельные заболевания головного мозга, а не следствие других болезней. И 10% всех головных болей — вторичные. Остальные 90% — первичные боли.Первое, что делают неврологи при приёме пациента с жалобой на головную боль — пытаются исключить вторичную боль. Врач должен знать, что у пациента нет другого заболевания, которое может быть причиной головной боли. Существуют «красные флажки», которые помогают неврологам заподозрить вторичную головную боль. Например, если головные боли впервые появились после 50 лет; если головные боли сопровождаются очаговой неврологической симптоматикой; если головные боли сопровождаются лихорадкой; если головные боли резко поменяли свой характер и так далее.Мигрень — это отдельные приступы головной боли, между которыми человек полностью здоров, его ничего не беспокоит. Первые приступы мигрени обычно возникают в молодом возрасте. Пик приходится на 30—40 лет. С возрастом количество пациентов с мигренью уменьшается. Мигрень часто встречается среди россиян — 21% трудоспособного населения от 18 до 65 лет страдает ею. Это очень много.У головной боли напряжения нет особенных ярких проявлений — тошноты, рвоты или дискомфорта от света/звуков во время приступа. По сравнению с мигренью это более «лёгкая» головная боль — обычно она проходит от приёма парацетомола, ибупрофена или даже от короткого отдыха и расслабления.Головные боли напряжения могут быть редкими, а могут хроническими. Во втором случае пациенты испытывают боль 15 и больше дней в месяц, но это встречается нечасто и требует серьёзной профилактической терапии.Механизм образования такой боли связан с перикраниальными мышцами (к ним относятся височные, лобные, затылочные, грудино-ключично-сосцевидные мышцы. — Прим. ред.) — они перенапрягаются. Это может происходить из-за стресса, длительного эмоционального или физического напряжения, неудобной позы и другим причинам.Кластерная (пучковая) головная боль встречается редко — ею страдают от 100 до 400 человек на 100 000. Такая головная боль беспокоит в течение определённого периода, например одного месяца или полутора месяцев в год. В остальное время человек здоров, боль его не беспокоит. Эпизод боли может длиться полтора часа, иногда чуть меньше. Головная боль крайне интенсивная, она может достигать 10 баллов из 10 по шкале боли (кластерная боль — одна из сильнейших болей в принципе; она может доводить даже до суицида). Обычно такие боли возникают в 4-5 часов утра. Кластерные боли сопровождаются следующими симптомами: выкручивающие ощущения в височной и лобно-глазничной области, слезотечение, покраснение глаза и заложенность носа — всё с одной стороны. Чаще от этих головных болей страдают мужчины.Цикличность этой головной боли указывает на работу гипоталамуса (небольшая область в промежуточном мозге. — Прим. ред.) — он регулирует огромное количество циклических неосознанных действий человека и неподконтрольных ему процессов: сон, ощущение голода, менстуральный цикл. В ходе исследований МРТ это подтвердило — во время кластерных головных болей зона гипоталамуса активна.Кластерную боль лечат во время приступа — ингаляцией кислородом. Таблетки пить бессмысленно — они не успеют подействовать. Ещё можно принимать триптаны (группа лекарственных средств, разработанных специально для снятия приступа мигрени. — Прим. ред.) в виде подкожных инъекций. Профилактика заключается в назначении специальных препаратов, например верапамила. Это антиаритмический препарат, который кардиологи прописывают при нарушении ритма сердца. В случае головной боли предполагается, что он действует на ионные каналы в клетках головного мозга.Это не все виды первичных головных болей. Существуют тригеминальные вегетативные (автономные) цефалгии. К ним, помимо кластерных головных болей, относятся пароксизмальная гемикрания и SUNCT-синдром (кратковременные односторонние невралгические головные боли с инъецированием конъюнктивы и слезотечением). Ещё есть первичная кашлевая и гипническая головные боли. Все эти виды болей встречаются крайне редко, и о них пока мало что известно врачам и учёным.Есть несколько заблуждений о вторичных головных болях. Например, все знают об остеохондрозе. Но не все знают, что остеохондроз — это не диагноз, а естественные возрастные изменения позвоночника, которые происходят абсолютно у всех людей после определённого возраста. Это как кожа, её качество тоже меняется с возрастом. Остеохондроз, который рентгенологи видят на рентгене, МРТ или КТ (компьютерной томографии), не считается основанием ставить неврологический диагноз. Хотя действительно есть головные боли, которые возникают из-за патологии верхне-шейного отдела позвоночника (трёх верхних шейных сегментов). Такие боли называются цервикогенные.Патология суставов трёх верхних шейных позвонков может давать отражённую боль в область головы. То есть проблема в суставах, а боль возникает, например, в области лба. Чтобы поставить диагноз цервикогенной головной боли, необходимо найти причинно-следственную связь между воздействием на шейный отдел позвоночника (пальпация этих суставов или поворот головы) и появлением головной боли у пациента. Такие головные боли встречаются редко — они составляют 0,5—2% всех вторичных болей. Далее. Многие люди любят делать УЗИ сосудов и вообще проверять сосуды. Некоторые врачи подогревают эту ситуацию — говорят, что головные боли возникают из-за нарушения кровоснабжения, венозного оттока. На самом деле сосудистые головные боли (есть такая подгруппа в классификации) — это головные боли, связанные с поражением внутричерепных сосудов; они случаются редко. Такие боли могут возникнуть, если разорвётся аневризма, произойдёт кровоизлияние или расслоится стенка сосудов. Из-за нарушения кровоснабжения головная боль не появится — это невозможно, головной мозг лишён болевых рецепторов.Ещё один миф: головная боль возникает из-за повышения внутричерепного давления. Такой диагноз часто ставят детям. На самом деле повышение внутричерепного давления может происходить только по двум причинам. Первая — образование, например, опухоли внутри черепа. Так как череп не растягивается, то по закону физики, если появится какой-то дополнительный объём, это приведёт к увеличению давления внутри черепа. Симптомы этого повышения: головные боли усиливаются в горизонтальном положении, стоя человеку гораздо легче переносить боль. Вторая причина — идиопатическое повышение внутричерепного давления, когда давление повышается без всяких объёмов, образований и других видимых причин, но такое состояние встречается у 1-2 человек на 100 000 населения. Этот вид головной боли чаще встречается у женщин с избыточной массой тела. Боли появляются ежедневно, усиливаются в горизонтальном положении. Главное — такие головные боли характеризуются прогрессирующей потерей зрения из-за отёка диска зрительного нерва.Фото: shutterstock.com Всё зависит от интенсивности боли и от того, насколько она влияет на качество жизни человека. Если головная боль беспокоит человека на 2-3 балла по 10-бальной шкале, есть смысл выдохнуть, выйти на улицу, подышать, расслабиться. Но в то же время нет ничего плохого в том, чтобы выпить таблетку, если голова болит редко и вы пьёте обезболивающее не чаще раза в неделю. В случае с мигренью лучше сразу выпить таблетку — вероятность, что приступ закончится быстрее, будет выше.Но если человека постоянно беспокоят головные боли и он постоянно пьёт обезболивающее, это, наоборот, усугубит ситуацию — боли начнут появляться чаще. В таком случае каждый раз прибегать к таблетке нельзя — нужно обратиться к врачу.Есть разные причины, по которым люди игнорируют поход к врачу. У человека может быть мигрень, тяжёлая и частая мигрень. Он постоянно её купирует обезболивающим и не понимает, что от таблеток голова болит ещё сильнее. Он считает, что головная боль — это что-то такое, что есть у его родителей, у соседки по лестничной площадке, у коллег. Он считает, что все этим страдают, что это вообще не требует врачебного наблюдения. Люди не знают, что головную боль можно лечить.Есть другая проблема. Человек обратился к врачам, и ему сказали: «пей обезболивающее, что мы ещё можем сделать». Он не получил адекватного лечения. Он остался с этой головной болью и продолжает пить таблетки. Фото: shutterstock.com Есть люди, которые уже после 1-2 приступов интенсивной головной боли бегут делать МРТ, чтобы проверить, не образовалась ли опухоль. Ничего не находят и в принципе успокаиваются, к врачу не идут. Они дальше живут с головной болью, потом она меняет характер, начинает учащаться. Они опять думают: «Что-то не так, точно что-то выросло» — и в итоге опять приходят на МРТ. А потом приходят к врачу на приём с четырьмя результатами МРТ за последние пять лет и нерешённой проблемой.Если у пациента головные боли возникают раз в месяц, они быстро проходят, а человек быстро возвращается к трудовой деятельности, и его это устраивает, можно применять те препараты, которые выпускаются без рецепта. Если пациент хочет улучшить качество своей жизни, хочет, чтобы этой головной боли у него не было совсем или же она полностью проходила не в течение суток, а двух часов, ему стоит записаться к врачу.К врачу обязательно нужно идти, если человек страдает мигренью или если он часто пьёт таблетки, а головная боль усиливается и учащается.