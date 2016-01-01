Врачи рассказали, что будет, если съесть самый острый перец в мире

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Компьютерная томография выявила сокращение нескольких артерий в мозге.Медики изучили, как самый острый в мире перец "Каролинский жнец" влияет на организм человека. Свои наблюдения они опубликовали в журнале BMJ Case Reports.Для этого они предложили попробовать перец 34-летнему пациенту. В результате у него начались резкие боли в голове и шее, которые продолжались несколько дней. При этом других симптомов вроде нечеткости речи и зрения или слабости у него не было.Врачи выяснили, что мужчина страдает от обратимого церебрального вазокострикторного синдрома (нарушение мозгового кровообращения), который характеризуется острыми головными болями. Спустя пять недель его состояние пришло в норму: боли прошли, а артерии вернулись к прежнему состоянию."Каролинский жнец" — сорт чили, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Ежегодно люди со всего мира стремятся побить рекорд по скорости его поедания. На данный момент рекорд принадлежит Уэйну Алдженио, который в 2016 году съел 119 граммов перца за минуту.