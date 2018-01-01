Онкологи подсказали, как предупредить рак кожи

Ультрафиолетовые солнечные лучи могут поспособствовать развитию меланомы.Рак кожи является одним из самых опасных, если сравнивать его с другими видами онкологических заболеваний.Его опасность заключается в том, что он развивается буквально молниеносно и остановить прогресс во многих случаях не удается.На данный момент вопрос о профилактике меланомы стоит остро, потому как сейчас большинство людей улетают за границу, где всегда лето, а возвращаются домой с "шоколадным" загаром, что небезопасно для жизни и здоровья.Также, стоит учитывать, что в Украине вот-вот наступит лето и жара, поэтому люди массово будут проводить выходные дни на пляжах у открытых водоемов. А находиться под прямыми солнечными лучами крайне опасно и не только потому, что можно получить солнечный удар.От чего развивается меланома и как ее предупредить?Онкологи отмечают, что причинами рака кожи является не только переизбыток ультрафиолета, попадающего на кожу, а и вредные привычки, ожирение, наследственность и много чего другого.Можно сказать, что у здорового человека, который ведет правильный образ жизни и заботится о своем здоровье, вряд ли появятся такие заболевания, как рак кожи или другой-либо вид.Это вовсе не означает, что загорать вообще запрещено. Нет, просто вводить солнечные ванны в свой распорядок дня следует постепенно, ежедневно увеличивая количество времени, проведенного на солнце.Медики рекомендуют загорать утром до 11 часов и после 15, а то и 16 часов. В промежутке между этими часами солнце становится более активным и вы можете не просто обгореть, получить ожоги кожи и солнечный удар, но и подготовить почву для злокачественных раковых клеток.На пляж лучше брать с собой шляпу, солнцезащитные очки и обязательно - крем/лосьон/масло, которые будут защищать вашу кожу от вредного ультрафиолета.Чтобы позволить витамину D3 выработаться в коже и защитить вас от обгорания на солнце, а также возможных последствий в виде рака кожи, нужно первые 3-5 дней принимать солнечные ванны под зонтиком и в разрешенное время.