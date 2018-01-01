Диетологи рассказали, почему нельзя часто есть сыр

Рекомендуемая норма употребления сыра – 200 грамм в неделю. Превышение этого норматива может оказаться небезопасным для здоровья человека.Почему сыр нужно есть строго дозированно? По данным журнала Healthy Style, молоко, из которого готовится сыр, может содержать в себе примеси лекарств, которые получали животные, а также следы инфекций, которые подхватывал рогатый скот. Их влияние на организм человека таково, что это может грозить развитием разных заболеваний, например, сердечных.Кроме того сыр является высококалорийным продуктом, который может содержать в себе жира до 70%. Его чрезмерное употребление может стать причиной возникновения диабета, нарушений в работе сердца и сосудов, а также ожирения.Полезно знать, что в сыре содержится животный фермент реннин, используемый для сквашивания молока. Слишком активное его потребление может спровоцировать нарушения в работе пищеварительной системы.Также злоупотребление сыром способно стать причиной почечных недугов и проблем с мочеполовой системой. Некоторые виды сыра содержать очень высокие уровни натрия, что вредно для функции почек, а мочегонный эффект сыра способен усилить симптомы пиелонефрита или мочекаменной болезни.Тем, кто ест сыр вполне умеренно, врачи советуют употреблять этот продукт до 12 часов дня. К вечеру сыр успеет полностью перевариться, организм усвоит из него полезные микроэлементы. Если есть сыр поздно вечером, это затруднит работу пищеварения и создать проблемы с ночным сном.