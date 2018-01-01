Ученые рассказали, чем опасна бессонница

Специалисты предполагают, что бета-амилоид накапливается в тканевой жидкости мозга.В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев, возраст которых варьировался от 22 до 72 лет.Сотрудники лаборатории нейровизуализации Национальных институтов здоровья США подтвердили связь недосыпания и болезни Альцгеймера. Они доказали, что даже одна ночь без сна приводит к увеличению количества бета-амилоида — белка, формирующего бляшки в мозге больных.Болезнь Альцгеймера — тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое является причиной возрастной деменции в 60-70 процентах случаев. Специалисты предполагают, что бета-амилоид накапливается в тканевой жидкости мозга в результате естественной жизнедеятельности клеток. Белок также входит в состав «метаболических отходов» мозга. За удаление этих отходов в центральной нервной системе отвечает глимфатическая система, обеспечивающая обмен между тканевой жидкостью мозга и спинномозговой жидкостью. Этот обмен происходит за счет пульсации артерий и осуществляется, по большей части, во время сна.Ранее была продемонстрирована связь между хроническим недосыпанием и деменцией у пожилых людей. Теперь же американским ученым удалось выяснить, что даже одна бессонная ночь приводит к тому, что концентрация бета-амилоида в мозге значительно увеличивается.В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте от 22 до 72 лет, сообщает PNAS. После бессонной ночи у 19 из 20 добровольцев количество указанного белка по сравнению с базовым уровнем оказалось значительно выше в правой подкорковой зоне мозга, которая включает в себя гиппокамп. Данный отдел мозга отвечает за память и больше всего страдает при накоплении амилоидных бляшек в патогенезе болезни Альцгеймера.Примечательно, что количество белка увеличивалось вне зависимости от пола, возраста и генотипа участников.Еще одной предположительной причиной развития нейродегенеративного заболевания могут быть бактерии и воспаление, связанное с ними.