Весенний детокс очистит организм и поможет похудеть
Как только начинает все вокруг цвести и пахнуть, хочется ощутить легкость в душе и теле, но после зимы таким самочувствием может похвастаться не каждый.
Тогда на помощь приходит весенний детокс. Хорошо, когда человек использует все доступные методы для очищения и оздоровления своего организма, ведь в комплексе все работает гораздо эффективнее.
Эксперты подсказали, как устроить СПА-салон у себя дома и организовать полный детокс для организма:
- начинать свой день со стакана, а лучше двух, воды с долькой лимона или лимонным соком;
- контрастный душ по утрам в обязательном порядке;
- хотя бы на время детокса отказаться от кофе, сигарет, алкоголя, вредной пищи, газированной воды, калорийных десертов, жареного, копченого и соленого;
- используйте натуральные скрабы для кожи, например, молотый кофе+мед+оливковое масло;
- включите в рацион питания продукты, обогащенные клетчаткой, которая будет выводить токсины и шлаки из организма;
- ложитесь спать пораньше, по крайней мере, не позднее 22:00;
- массажируйте ноги после работы снизу вверх, вооружившись подогретым оливковым маслом;
- принимайте ванну с ароматическими маслами хотя бы пару раз в неделю;
- пейте больше воды, чем обычно, ведь она способствует скорейшему очищению организма, выведению лишней жидкости из него, а также обогащению клеток, тканей и кожи кислородом;
- запишитесь в спортзал и посещайте его 3-4 раза в неделю;
- делайте по утрам зарядку, а в течение дня - старайтесь больше ходить;
- пейте свежеотжатые соки из овощей и зелени вместо калорийных перекусов;
- полюбите салаты из белокочанной капусты, свеклы и моркови с растительным маслом и петрушкой или же винегрет, потому что они здорово очищают кишечник;
- пейте отвары из лекарственных трав, например, ромашки, липы, шалфея, мяты или плодов шиповника;
- добавляйте в еду специи и свежие травы, они помогут улучшить пищеварение.
Как мы видим, для очищения организма и похудения весной необязательно тратить много денег, достаточно просто не лениться и пробовать все, что советуют специалисты.
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Добавил med2 в категорию Гастроэнтерология
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