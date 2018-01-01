Весенний детокс очистит организм и поможет похудеть

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Провести детокс-программу можно в домашних условиях.Как только начинает все вокруг цвести и пахнуть, хочется ощутить легкость в душе и теле, но после зимы таким самочувствием может похвастаться не каждый.Тогда на помощь приходит весенний детокс. Хорошо, когда человек использует все доступные методы для очищения и оздоровления своего организма, ведь в комплексе все работает гораздо эффективнее.- начинать свой день со стакана, а лучше двух, воды с долькой лимона или лимонным соком;- контрастный душ по утрам в обязательном порядке;- хотя бы на время детокса отказаться от кофе, сигарет, алкоголя, вредной пищи, газированной воды, калорийных десертов, жареного, копченого и соленого;- используйте натуральные скрабы для кожи, например, молотый кофе+мед+оливковое масло;- включите в рацион питания продукты, обогащенные клетчаткой, которая будет выводить токсины и шлаки из организма;- ложитесь спать пораньше, по крайней мере, не позднее 22:00;- массажируйте ноги после работы снизу вверх, вооружившись подогретым оливковым маслом;- принимайте ванну с ароматическими маслами хотя бы пару раз в неделю;- пейте больше воды, чем обычно, ведь она способствует скорейшему очищению организма, выведению лишней жидкости из него, а также обогащению клеток, тканей и кожи кислородом;- запишитесь в спортзал и посещайте его 3-4 раза в неделю;- делайте по утрам зарядку, а в течение дня - старайтесь больше ходить;- пейте свежеотжатые соки из овощей и зелени вместо калорийных перекусов;- полюбите салаты из белокочанной капусты, свеклы и моркови с растительным маслом и петрушкой или же винегрет, потому что они здорово очищают кишечник;- пейте отвары из лекарственных трав, например, ромашки, липы, шалфея, мяты или плодов шиповника;- добавляйте в еду специи и свежие травы, они помогут улучшить пищеварение.Как мы видим, для очищения организма и похудения весной необязательно тратить много денег, достаточно просто не лениться и пробовать все, что советуют специалисты.