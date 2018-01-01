Какие продукты рекомендуется регулярно употреблять мужчинам?

Во всем мире заболеваемость раком и сердечно-сосудистыми болезнями среди молодых мужчин растет, и многие специалисты связывают это с нездоровым образом жизни и с несбалансированным питанием современных молодых людей.Для укрепления здоровья мужчинам рекомендуется не курить и побольше двигаться, а что касается рациона, в него рекомендуется добавить следующие продукты:Устрицы, мидии, кальмары, креветки и другие морепродукты богаты белком и микроэлементами, такими как цинк, который, как считается, предотвращает развитие рака простаты. Цинк также содержится в говядине и бобовых.Рыба также очень полезна, особенно ее жирные сорта. Лосось, тунец, скумбрия, сельдь, форель, семга – источники жирных кислот, которые помогают снизить уровень холестерина, а также стимулируют кровообращение, улучшают работу сердца и иммунной системы.Врачи рекомендуют вводить в рацион и капусту брокколи, которая содержит вещества, защищающие организм от свободных радикалов, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний.Брокколи богата витамином С, бета-каротином, калием и сульфорафаном, который обладает сильным противоопухолевым эффектом.Бананы тоже полезны для здоровья, так как их сладкая мякоть богата калием, который крайне необходим для нормального функционирования нервной системы и сердца. Регулярное употребление этих южных плодов поможет снизить риск инфаркта.