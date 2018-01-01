Пять фактов о болезни Паркинсона
Согласно трактату Паркинсона - это хроническая прогрессирующая болезнь центральной нервной системы.
Нарушения происходят в работе мозга — гибнут нейроны в мозговых отделах, отвечающих за выработку дофамина. Это гормон радости и удовольствия, он участвует в координации движений, процессе принятия решений, регулировании обучения и памяти.
- Второй распространенный диагноз в мире
Болезнь Паркинсона – самый распространенный нейродегенеративный недуг после болезни Альцгеймера. По статистике, в мире наблюдается от семи до десяти миллионов пациентов.
Медики поставили диагноз многим известным людям: боксерам Мохаммеду Али и Фредди Роучу, гонщику Филу Хиллу. Также диагноз подтвердился у Сальвадора Дали, Папы Римского Иоанна Павла II, музыканта Оззи Осборна и основателя Microsoft Билла Гейтса.
- «Молодеющее» заболевание
Болезнь считалась «возрастной» и проявлялась после 60-ти. Все чаще первые симптомы возникают у 40-летних людей, а то и моложе.
- Симптомы могут накапливаться десятилетиями
Ярко выраженный симптом — тремор одной руки в состоянии покоя. Следующий этап - когда дрожать обе руки и голова. На поздних стадиях болезни проявляется дрожание век и/или нижней челюсти, языка.
Ранние этапы заболевания характеризуются обильным слюноотделением и потливостью. Среди жалоб встречаются: частое мочеиспускание, проблемы с желудочно-кишечным трактом, боли в мышцах и суставах, усиленное размахивание руками и ногами во сне. Пациентам тяжело сохранять равновесие при ходьбе. Болезнь часто сопровождается ухудшением памяти и способности формулировать мысли.
Важный признак начала заболевания — снижение остроты обоняния или его отсутствие.
- Нельзя исцелиться, но можно работать
Вылечиться от болезни Паркинсона невозможно: ведь поврежденные нейроны не восстанавливаются. Клинические симптомы появляются лишь на поздних стадиях, когда у пациента умерло уже более 60% нейронов в области мозга, отвечающей за двигательные функции. Улучшить и продлить жизнь может только прием препаратов и постоянное наблюдение у врача.
При легкой форме болезни люди сохраняют трудоспособность, если их работа не связана с физическим напряжением и выполнением координированных движений.
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