Болезни слюнных желез у детей: от свинки до онкологии

Слюнные железы относятся к числу экзокринных, выделяющих в полость рта секрет, который называется слюной. Слюна — главный защитник зубов и десен, также выполняющий и множество других функций. О болезнях слюнных желез (от воспаления до опухолей), симптомах, современном лечении и последствиях расскажет MedAboutMe.Краткий курс анатомииВсе слюнные железы человека можно условно разделить на два типа — малые и большие. Каждая из желез выделяет секрет, и уже во рту секреты смешиваются и превращаются в смешанную слюну (ротовая жидкость). По ее составу и физическим свойствам стоматологи могут предположить те или иные болезни.Малые слюнные железы локализуется буквально по всей полости рта: на слизистой губ, щек, небе.Если говорить о больших слюнных железах, то их всего 3 пары. Самой крупной парой будет околоушная. Их выводные протоки находятся в преддверии полости рта — пространстве, которое ограничено губами, щеками и альвеолярным отростком челюсти. Чуть менее крупной будет подчелюстная пара, их протоки открываются под языком, с правой и левой стороны. Самые маленькие — подъязычные железы с протоками, открывающимися на подъязычной складке.Выработка слюны начинается у малышей сразу после их рождения. У новорожденных выделяется около 1-6 мл слюны в час, но при активном сосании выработка увеличивается. По мере роста ребенка увеличивается количество выделяемой слюны, также, как и вес железы.У новорожденных детей слюнные железы имеют некоторые особенности, что во многом определяет предрасположенность к развитию болезней:низкая секреторная способность; длительный процесс «обучения и поиска наиболее оптимальной работы». У малышей в один из возрастных периодов отмечается небольшая выработка вязкой, густой слюны, в последующем — жидкой. Эти процессы могут несколько раз сменить друг друга.Все болезни слюнных желез представлены воспалительными поражениями (паротитами и сиалоаденитами), системными заболеваниями, травмами, опухолями.Факт!Паротит — воспаление околоушной слюнной железы. Под сиалоаденитом понимается воспаление любой железы, независимо от ее расположения и размера.Паротит у новорожденныхВпервые воспаление околоушных слюнных желез может регистрироваться даже у новорожденных. Чаще такие состояния регистрируются у ослабленных малышей, например, рожденных раньше срока, получивших родовые травмы или при наличии врожденных патологий.Причины воспаления пока до конца не выяснены. На сегодняшний день принято считать, что причина скрывается в инфицировании стрептококками от матери во время грудного вскармливания, когда у нее развивался или развился мастит.Заболевание начинается остро, мать замечает появление уплотнения в околоушной области у малыша, значительно повышается температура тела, отмечаются симптомы интоксикации. При осмотре ребенка врач отмечает уплотнение железы, дети вскрикивают, когда к ней прикасаются, при стимуляции железы из ее протока отмечается гнойное отделяемое.Лечение паротита новорожденных может быть консервативным, если удалось диагностировать патологию на ранних стадиях ее развития. При отсутствии положительного эффекта может проводиться хирургическое лечение — вскрытие очага.Прогноз — благоприятный. Но может нарушаться секреторная функция железы за счет ее частичной гибели. Процесс может перейти в хроническую форму и длиться годами. Недостаточная выработка слюны негативно сказывается на состоянии зубов и десен, способствуя развитию множественной формы кариеса, стоматитов и упорным воспалительным поражениям десен.Острый эпидемический паротитПод острым эпидемическим паротитом (свинка) понимают поражение околоушных слюнных желез вирусной природы. В процесс могут вовлекаться и другие железы.Причина болезни — парамикровирус, к которому отмечается большая восприимчивость в любой возрастной группе. По сути, воспаление развивается у всех малышей, которые контактировали с больным. Если обратиться к статистическим данным, то чаще болеют дети в возрасте 5-10 лет.Симптомы свинки схожи с любой острой инфекцией — высокая температура, общее плохое самочувствие, снижение аппетита, симптомы интоксикации. Постепенно отмечается сильный отек щеки с одной стороны, иногда в процесс вовлекаются обе железы.Дети жалуются на плохое самочувствие, озноб, сухость во рту, мышечные боли. Такие симптомы могут продержаться 4-5 дней, после чего исчезают.Вопреки распространенному мнению, острый эпидемический паротит может регистрироваться не только у детей, но и у взрослых, причем у последних болезнь протекает гораздо тяжелее.Паротит опасен своими осложнениями. Иногда после перенесенного заболевания регистрируются воспаления суставов, тугоухость или полная потеря слуха, воспаление яичек у мальчиков и мужчин, что в итоге может отразиться на фертильности.Некоторые специалисты связывают паротит с менингитом, миокардитом и другими грозными осложнениями.Острый неспецифический сиалоаденитОстрое воспаление желез, чаще околоушных, может формироваться на фоне инфекционных болезней, например, грипп, корь, ветрянка и др.Причины неспецифического сиалоаденита сводятся к проникновению в проток железы инородного тела, инфицирования из кариозной полости или других источников хронической инфекции. Этот вид воспаления может иметь аллергическую природу, например, на средства гигиены, или при наличии протезов в полости рта. Чаще болеют дети в возрасте 7-14 лет, но может регистрироваться и у взрослых. Печально, что такое воспаление нередко переходит в хроническую форму.Симптомы болезни начинаются остро: повышается температура тела, отмечается значительный отек щеки с пораженной стороны. Во время исследования полости ребенка, при пальпации определяется болезненный инфильтрат в области желез. При осмотре полости рта хорошо видны расширенные протоки, при этом слизистая оболочка ярко-красная. При стимулировании протока отмечается выработка слюны с примесью гноя. Поэтому характерным симптомом болезней железы является ярко выраженный зловонный запах изо рта.Лечение болезни у детей нередко проходит в стенах стационара. После осмотра и постановки диагноза докторами выставляется диагноз, определяется причина воспаления, подбираются антибиотикотерапия. Кроме антибиотиков стоматологами назначаются антигистаминные препараты, средства, повышающие общую сопротивляемость организма, витамины, корректируется рацион питания.После выздоровления стоматологи рекомендуют санировать полость рта.Хронический паренхиматозный паротитХронические формы сиалоаденитов чаще является осложнениями острого воспаления. Как правило, хронический процесс диагностируется на околоушных слюнных железах, причем с одной стороны, реже можно наблюдать симметричное поражение.Вне обострений хронический паротит практически не имеет симптомов, а на имеющиеся мало кто обращает внимания. Зачастую такие дети страдают от множественной формы кариеса, упорного воспаления десен и часто регистрируются стоматиты микробного и грибкового происхождения из-за сниженных функций слюны.При обострении симптомы схожи с острой формой болезни. Лечение подбирается стоматологом в каждом конкретном случае. Специалистом назначаются антибиотикотерапия и средства, повышающие сопротивляемость организма, проводится коррекция питания.Калькулезный сиалоаденитСлюнно-каменная болезнь (калькулезный сиалоаденит) — считается самым распространенным заболеванием среди всех поражений слюнных желез. К числу причин болезни относят: нарушения водно-солевого обмена, гиповитаминозы, изменение состава и свойств слюны в результате болезней внутренних органов. Если говорить о взрослых или подростках, значение будут иметь вредные привычки — курение, наркотические вещества и другие.Камень может формироваться из-за закрытия протока железы инородными предметами. Это может быть слюнной тромб, частички зубного налета и др.Камни чаще формируются в подъязычных слюнных железах. Из-за нарушения оттока слюны протоки переполняются и расширяются, что создает все условия для развития воспаления и роста камня.Как только камень достигнет определенных размеров, он может полностью перекрывать проток железы. В итоге, за короткое время формируется гнойный очаг, и такое состояние может угрожать жизни маленького пациента.Лечение назначается врачом и зависит от степени сложности болезни и выраженности клинических симптомов. При начальных стадиях развития болезни назначается: массаж, физиопроцедуры, лекарственная терапия. При разрастании камня в протоке железы рекомендованы хирургические методы лечения — удаление камней.Опухоли слюнных железЕсли рассматривать статистические данные, то опухоли слюнных желез занимают 1-2% от всех опухолей, которые возникают у человека. Чаще всего, опухоли слюнных желез доброкачественные — 60%, злокачественные регистрируются реже.Обычно поражаются околоушные и подчелюстные слюнные железы. Диагностироваться опухоли слюнных желез могут в любом возрасте, даже у новорожденных. Но все же, зачастую, диагностика происходит у пациентов в зрелом возрасте 45-60 лет. Но до появления первых тревожных симптомов, и соответственно прицельного исследования, опухоли могут длительное время существовать бессимптомно, в том числе и в детском возрасте.Профилактика болезней слюнных железЛюбое заболевание легче предупредить, чем вылечить. Поэтому родители должны позаботиться о профилактике болезней слюнных желез. Для этого достаточно соблюдать несколько простых, но важных правил:поддержание грудного вскармливания с самого рождения. С материнским молоком грудничок получает все необходимое для полноценного роста и для защиты от болезнетворных бактерий; закаливание, правильное и полноценное питание и другие мероприятия для поддержания и развития иммунитета ребенка; чистка зубов с самого первого прорезавшегося; своевременное лечение стоматитов, воспалительных заболеваний десен и всех болезней полости рта; регулярные профилактические осмотры, особенно после перенесенных инфекционных заболеваний. Обследование не только состояния зубов и десен, но и состава и свойств слюны.Родителей и стоматологов должна заинтересовать множественная форма кариеса и сухость полости рта. Стоит помнить, что своевременная диагностика болезней слюнных желез позволит быстрее и легче вылечить патологии, и улучшить прогнозы.