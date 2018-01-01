Основные меры профилактики мочекаменной болезни

Медики подсказали, как предупредить образование камней в почках.Мочекаменная болезнь - это заболевание, при котором в почках образуются камни. Они могут быть мизерными и очень большими в диаметре.Различают три вида камней в почках: фосфаты, оксалаты и мочекислые камни (ураты).Чтобы определить, есть ли в ваших почках камни - нужно пройти УЗИ и сдать мочу на анализ.Других вариантов обнаружения мочекаменной болезни не существует, разве что появляются болезненные симптомы, которые все равно приведут вас к врачу, а он в свою очередь определит, какой способ диагностики подходит для данного случая.Запущенное заболевание, когда камни в почках увеличиваются до невероятных размеров, грозит тем, что может развиться почечная недостаточность, а это в свою очередь опасно полной потерей почки.Нужно исключить из рациона питания сильно острые и соленые продукты и блюда, потому как они повышают кислотность мочи. Желательно не есть мяса и мясных субпродуктов. Алкогольные напитки, шпинат и щавель тоже нужно исключить из рациона.Особенно это правило касается тех, кто уже знает о наличии камней в своих почках. Всем остальным в качестве профилактики мочекаменной болезни рекомендуется пить по 1,5-2 литра воды в сутки.Нужно тепло одеваться, дабы предотвратить переохлаждение, ведь это может навредить здоровью почек и поспособствовать появлению камней в них.Спиртные напитки негативно отражаются на обменных процессах в организме, сбой которых может привести к образованию камней в почках.К слову, мочекаменная болезнь - одно из немногих заболеваний, которое способно "возвращаться". Чтобы избежать рецидивов, нужно прислушаться к советам медиков и выполнять перечисленные меры профилактики каждый день. Особенно это касается тех, кто уже сталкивался с камнями в почках.