Протеиновые коктейли могут содержать свинец или мышьяк

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Протеиновые коктейли и добавки – грандиозный бизнес, в глобальном масштабе потребители в прошлом году потратили на них 12,4 млрд. долларов США. Недавно проект Clean Label Project - некоммерческая организация, которая исследует безопасность продуктов – проанализировала состав 134 популярных протеиновых добавок, присутствующих на американском на рынке.Команда специалистов изучила их на предмет наличия 130 возможных токсинов, включая свинец, пестициды и бисфенол А (BPA). Результаты были удручающими: 70 % из этих продуктов содержали обнаруживаемые уровни свинца; у 74 % в составе был кадмий, который, как считается, повреждает эндокринную систему; 55 % содержали BPA – промышленный химикат, связанный со многими проблемами со здоровьем (в частности, это вещество может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний).При этом продукты, помеченные как «органические», часто содержали гораздо больше ядовитых веществ, чем стандартные, неорганические продукты, - в 1,5 раза больше свинца и мышьяка и до 4,8 раз больше кадмия. Также в докладе указано, что протеины из животных источников (яиц) с меньшей вероятностью содержат токсины, чем растительные добавки (конопляные или соевые белки) – это, скорее всего, говорит о том, растения поглощают тяжелые металлы из почвы. Продукты с наименьшим количеством загрязняющих веществ были основаны на молочной сыворотке.