Острый панкреатит связали с раком

Как правило, данная форма панкреатита, на начальном этапе обычно не связана с действием инфекционных патогенов, сопровождается деструктивными изменениями в тканях поджелудочной железы, что может стать причиной фатальных осложнений. Ситуацию может усугубить присоединение бактериальной инфекции.Однако отдельного упоминания заслуживает ранее неизвестное осложнение острого панкреатита, которое отдалено во времени от основного заболевания и повышенный риск развития которого сохраняется и годы спустя после полного выздоровление.В последнее время все чаще заводится речь идет о таком тяжелейшем заболевании как злокачественное новообразование поджелудочной железы. В течение последних 2-3 лет были опубликованы несколько научных работ, подготовленных учеными разных стран, которые обнаружили такую связь независимо друг от друга.Так, например, ученые из клиники при университете датского города Орхус (Aarhus University Hospital) сообщали, что по сравнению с общей популяцией у пациентов, перенесших острый панкреатит, риск развития злокачественных опухолей поджелудочной железы в течение первых двух лет после эпизода панкреатита увеличивался почти в 20 раз. Даже по истечении 5 лет после перенесенного острого панкреатита риск развития рака этого органа сохраняется повышенным более чем в два раза по сравнению с людьми, которые острым панкреатитом не болели.