Нужен ли ребенку дополнительный прием витамина А?

Действительно, в некоторых развивающихся странах дефицит витамина А является одной из основных причин слепоты и остается серьезной проблемой общественного здравоохранения.Однако в промышленно развитых странах потребление этого питательного вещества часто превышает рекомендуемую норму или даже ее верхний предел. В связи с этим практика периодического приема высоких дозами витамина А в настоящее время поставлена под сомнение – предпочтительнее получать нутриент из продуктов питания или, в крайнем случае, использовать низкодозированные добавки.Родители должны быть проинформированы об опасностях чрезмерного потребления витамина, а клиницисты – о максимальном пике концентрации сывороточного ретинола, предвещающим о возможных осложнениях передозировки витамина А.Давно и хорошо известно, что гипервитаминоз А имеет ряд негативных последствий для здоровья человека. Таким образом, использование больших доз ретинола при лечении некоторых заболеваний человека и использование высокодозированной витаминной терапии при ряде хронических заболеваний, как и растущая тенденция злоупотребления витаминными добавками должны пресекаться медицинскими специалистами на любом уровне.