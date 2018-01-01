Можно ли вывести камень из почек, если много пить?Чаще всего появление камней провоцируют заболевания, которые повышают уровень мочевины, оксалатов, кальция и цистина в организме (подагра, эндокринные патологии, острые и хронические инфекции мочевыводящих путей, генетическая предрасположенность).Образованию камней также может способствовать дефицит жидкости (менее 2 л в день). Однако вывести из организма уже имеющиеся камни с помощью большого количества жидкости невозможно.Лучший способ избавления от камней вам предложит врач-нефролог.