Кому грозит СПИД? Всё о вирусе иммунодефицита человека

Один половой партнёр - ещё не гарантия от заражения ВИЧ-инфекцией от СПИДА умирает больше людей, чем погибает в ДТП.- Эти строчки из песни Земфиры были актуальны в то время, когда она была написана. До 1997 года пациенты с ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека), не получавшие лечения, жили с момента постановки диагноза в среднем всего 11 лет. С 1997 года, после того как все ВИЧ-инфицированные пациенты стали получать постоянное лечение, их продолжительность жизни выросла как минимум на 20 лет. Врачи полагают, что при правильном лечении пациенты с ВИЧ должны жить столько же, сколько обычные люди.- Да, заболеваемость растёт: каждый год выявляется 100 тыс. новых больных. Скорее всего, инфицированных ещё больше: в статистику не попадают те, кто прошёл обследование анонимно. На сегодня в России зарегистрирован миллион ВИЧ-инфицированных.- Изначально распространение ВИЧ было связано с людьми из групп риска. По­скольку вирус передаётся через сперму, выделения женских половых путей и кровь, риск выше у людей, не использующих презервативы, имеющих много половых партнёров, особенно у имеющих однополые предпочтения, а также наркоманов, вводящих наркотики внутривенно. Но в 2017 году более 50% заразились при разнополых контактах. Большинство женщин получили вирус от своего первого сексуального партнёра, за которого собирались замуж. О диагнозе они нередко узнают при постановке на учёт во время беременности. Среди потребителей наркотиков большинство мужчин от 25 до 35 лет, они заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, а потом передают его своим подругам. Считается, что женщины более подвержены ВИЧ-инфекции. В семьях, где носитель ВИЧ мужчина, риск инфицирования женщины в течение года составляет 40%, а если инфицирована женщина, мужчины заражаются в 35% случаев.- Вирус передаётся от матери ребёнку во время беременности, родов и при грудном вскармливании. Сегодня, если женщина начала вовремя принимать лекарства и делает это регулярно, риск передачи ВИЧ ребёнку равен нулю.- Чаще всего с помощью анализа крови на антитела к ВИЧ-инфекции. Они появляются на второй неделе после инфицирования. Однако на такой стадии их могут обнаружить только самые совершенные диагностические тесты, которые применяются для проверки доноров. Наиболее часто используемые диагностические системы обнаруживают наличие вируса в крови через 3-6 месяцев.По закону обязательное обследование на ВИЧ проходят только доноры при каждой сдаче крови, медицинские работники (раз в год) и военнослужащие при поступлении на службу. Остальные обследуются только добровольно. Требование принести справку об обследовании на ВИЧ является незаконным. Однако особенно рекомендуется обследование беременным, потребителям наркотиков, половым партнёрам лиц с ВИЧ и их детям.- К сожалению, сегодня ни одного пациента не удалось полностью избавить от ВИЧ. Однако современная терапия (пациент получает три антиретро­вирусных препарата одновременно) позволяет подавить размножение вируса. После того как активность вируса снижается, иммунитет постепенно восстанавливается. Клинические испытания показали, что лечение к тому же сокращает риск передачи ВИЧ-инфекции половым партнёрам. Поэтому незамедлительно начатое лечение всех людей, живущих с ВИЧ, можно рассматривать как метод профилактики.- Приобретённого иммунитета при ВИЧ-инфекции не возникает. Поэтому пока все разработанные вакцины не оправдали надежд. Лучшая из них дала защиту лишь в 30% случаев, поэтому не была запущена в производство. Однако учёные не оставляют попыток создать надёжную прививку от ВИЧ. Известно, что 1% жителей Северной Европы, включая русских, имеет ген природной невосприимчивости к ВИЧ. Возможно, вакцина будет основываться на переносе генов.