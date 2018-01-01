Прощайте, депрессия и недосып. Зачем весной нужны поливитамины?

Эксперт — о том, где искать витамины и как с ними не переборщить.

Ломкие ногти, заусенцы, блёклую кожу, выпадение волос и подавленное настроение мы привыкли списывать на нехватку витаминов. О том, что делать с весенними недомоганиями и какие витамины нам нужны, АиФ.ru и Роскачеству рассказала доктор медицинских наук, диетолог, рефлексотерапевт Марият Мухина:

У меня точно авитаминоз?

Именно весной обостряются болезни, люди становятся вялыми, могут даже появиться депрессия и апатия. Устав от эпидемий гриппа и пасмурных дней, организм просит отдыха, даже если уже все чаще выглядывает солнце. Метеозависимые страдают от скачков давления и головных болей, ломоты в суставах и перепадов настроения.

Наладить нормальный процесс работы организма частично смогут витамины, правда, всеми таблетками подряд злоупотреблять не стоит. Перед тем как начать пить витамины, нужно понять, с каким заболеванием вы столкнулись.

 
Витаминозы можно разделить на несколько видов:
— Авитаминоз — серьезная патология, при которой в организм не поступает один или более витаминов. Встречается очень редко, в России — у народов Крайнего Севера, где еда однотипна, а рацион не сбалансирован.

— Гипервитаминоз — избыток витаминов, при котором их больше нормы в 9-10 раз. Причем речь идет о жирорастворимых витаминах A, D, E, F и K. Например, для того чтобы заработать переизбыток витамина А, нужно каждый день есть по 1,5 кг моркови, причем довольно долго, либо жевать витаминные комплексы вместо завтрака, обеда и ужина.

— Гиповитаминоз — нехватка витаминов в организме. Встречается у 85% населения, особенно — у людей, употребляющих в пищу полуфабрикаты, консервированные продукты, у любителей быстрого питания, живущих в экологически неблагополучных районах. В группу риска попадают также работники вредных производств, курильщики, фанаты «лечебного» голодания и бесконтрольного приёма лекарств.

Витаминов не хватает только весной?

Наивно полагать, что в овощах и фруктах есть все необходимые витамины. На самом деле в них содержится достаточное количество только фолиевой кислоты, каротина и витамина С. Чтобы получить витамины группы В, нужно есть хлеб из муки грубого помола, отруби, яйца, орехи, крупы, мясные и молочные продукты.

Но и этого бывает недостаточно. Без солнца и свежего воздуха добиться идеального самочувствия нельзя.

 
Стоит ли объедаться летом «витаминами» с огорода?
Свежие овощи и фрукты необходимы круглый год. Надеяться на то, что летом можно набрать питательные вещества впрок, к сожалению, бесполезно. Запастись удастся только витаминами A, D и E, которые откладываются в жировых клетках печени. Витамин В1 сохраняется в организме от 4 до 10 дней. В2 и В6, как и витамины С и К, — около 1,5 месяцев.

Получается, что до зимы (а тем более — до весны) летние запасы никак не сохранятся. А сам организм может производить только витамины D, PP и K, и то в небольшом количестве.

Поэтому весной для хорошего самочувствия нужно принимать поливитамины.

 
Можно ли обойтись без поливитаминов?
Кажется, что при нынешнем изобилии продуктов в магазинах это не так уж и сложно. Выстраиваешь сбалансированную диету, где есть разные по своему составу продукты, и будь здоров! Для каждого витамина есть своя суточная норма. Мы привыкли считать, что достаточно съесть в день апельсин и морковку, чтобы получить нужное количество витамина С и витамина А, кусочек мяса, чтобы восполнить запасы витаминов В1 и В2, и прочее.

Но мы забываем, что, например, 2-3 чашки кофе в день приводят к тому, что тиамин (витамин B1) в организме полностью разлагается. При термической обработке продукта теряется больше половины витаминов. Ведь вряд ли большинство из нас способно каждый день съедать три сырых морковки.

Получается, что без витаминных комплексов в таблетках жить можно, но кто же выдержит такой режим питания? В противном случае мы снова приходим к гиповитаминозу.

Значит, нужны поливитамины. Их можно пить долгое время, но, как и любой медицинский препарат, поливитамины должен назначать врач, учитывая регион проживания, индивидуальные особенности здоровья, объем физических нагрузок и актуальный состав крови.

Регулярный прием правильно подобранных поливитаминов отражается не только на общем самочувствии и свежести кожи. Примерно на треть улучшается кратковременная память, облегчается течение многих хронических заболеваний.

Запомните: прием витаминных комплексов не сделает вредную пищу полезной. Продолжаете есть чипсы и пить пиво? Получайте нарушенный обмен веществ, ожирение и прочие беды.

За своим рационом все равно нужно следить постоянно. Если очень хочется съесть что-то запретное и вредное, позволить себе это, конечно, можно. Но только изредка, иначе никакие витамины не помогут.

 
Зачем нам поливитамины, если предки обходились без них?
Это закономерный вопрос. Почему-то раньше люди не принимали никаких витаминных комплексов и чувствовали себя прекрасно, а теперь, даже если ты придерживаешься здорового питания, без поливитаминов не обойтись.

Действительно нормы употребления витаминов сильно изменились в сторону увеличения в последние 50 лет по нескольким причинам.

1. Экологический фон. Сейчас, выходя на любую улицу крупного города, мы получаем за 15 минут больше свободных радикалов, чем наши бабушки и дедушки за всю жизнь. А для их нейтрализации необходимы антиоксиданты, которыми являются витамины.

2. Селекция садовых фруктов и овощей. Она идёт в сторону увеличения сахаров и размеров и уменьшения кислоты, а значит, уменьшения витаминов. В тепличных овощах гораздо меньше витаминов, чем в тех, что выращены летом на огороде.

3. Алкоголь, никотин. Они убивают витамины быстрее, чем ранее перечисленные факторы.

Кстати, наши предки как источник витаминов употребляли квашеную капусту, моченые ягоды. Это ферментированные продукты, в которых в результате деятельности лактобацилл количество витаминов увеличивается в несколько раз.

Тем не менее наряду с приемом поливитаминов очень важно правильное питание.

 
Топ-10 продуктов, которые позволят весной справится с гиповитаминозом:

  1. Квашеная капуста

  2. Морковь

  3. Замороженная черная смородина

  4. Замороженная облепиха

  5. Свежая зелень

  6. Мед

  7. Орехи

  8. Рыба

  9. Нежирное мясо

  10. Молочнокислые продукты

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Добавил GooDZonE в категорию Фармакология

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