Врачи назвали самые вредные привычки для здоровья спины

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Эти привычки вызывают боль в спине.Чтобы сохранить позвоночник здоровым, нужно отказаться от некоторых привычек.Боль в спине – это проявление определенного заболевания, отражающееся в болезненных ощущениях в области задней части туловища. К тому же, это самая частая жалоба всего человечества, особенно у людей из стран СНГ. Болезненность в спине стоит на первом месте среди обращений к врачу и часто недооценивается, как пациентами, так и различными специалистами.Около 80 % людей на протяжении жизни страдают от болей в спине. По словам специалистов, не всегда это является симптомом серьезного недуга или травмы. Часто виной всему факторы риска, с которыми человек сталкивается каждый день. Именно о них мы и расскажем в этой статье.С детства мы привыкли слышать: «Держи спину прямо». Однако в суете дней мы постоянно нарушаем это «правило», а вспоминаем лишь когда почувствуем боль.Вот самые распространенные повседневные ситуации — те самые факторы риска, которые мешают нашей спине оставаться здоровой и могут стать причиной возникновения болей.1. Профессиональный факторБоли в спине беспокоят не только офисных работников и представителей сфер, где подразумевается тяжелый физический труд и подъем тяжестей. Косметологи, мастера маникюра, архитекторы, водители, инженеры, швеи — вот неполный список профессий, представители которых ежедневно подвергают свою спину серьезной нагрузке.Важно хотя бы раз в час делать небольшой перерыв в работе. Если есть возможность, делать стоя короткую разминку, которая позволит снять напряжение с мышц спины, или хотя бы ненадолго вставать с рабочего места.2. Рабочее пространство домаКазалось бы, что дома-то угрозы спине уже не будет. Мы расслаблены и можем не беспокоиться об осанке. Но ежедневные домашние заботы в виде мытья посуды, приготовления обеда или глажки белья тоже беспощадны к нашей спине.Важно, чтобы окружающая обстановка дома была максимально подстроена под вас. Высота мойки, стола, гладильной доски должна соответствовать вашему росту, позвоночник во время домашних занятий должен оставаться прямым, а мышцы спины — расслабленными.3. Неудобная обувьКрасота требует от нашей спины порой неоправданных жертв. Покоренные красивыми туфлями на высокой шпильке в магазине, женщины порой забывают о прямой связи обуви и осанки. Высокие шпильки не рекомендуется носить более 2 часов в день.Абсолютно плоская подошва дает нагрузку на позвоночник не меньше, чем каблуки. Вес неправильно распределяется, в итоге ненужная нагрузка переходит на спинные мышцы. На роль повседневной такая обувь не годится.На каждый день выбирайте обувь на невысоком каблуке. Босоножки и другую летнюю обувь — с ремешками, которые плотно удерживают носок и пятку.4. Большие сумкиМода на огромные сумки несет в себе серьезную угрозу здоровью нашей спины. Велик соблазн все свое носить с собой, неважно, пригодится оно нам или останется только тяжелой ношей в прямом смысле.Проведите честную ревизию в своей сумке. Оставьте только то, чем действительно пользуетесь в течение дня.Идеальным выбором на каждый день будет рюкзак. Если носить его правильно — на двух плечах, а не на одном. Ремешки отрегулируйте так, чтобы он плотно прилегал к лопаткам, а не болтался на пояснице.5. Узкая одеждаЕще одна жертва, которую требует от нас мода, — красивая, но такая неудобная одежда. Юбка-карандаш, зауженное книзу платье, джинсы-скинни, которые носят и мужчины, заметно ограничивают свободу движений и нарушают кровообращение. Скованные мышцы спины в течение дня могут спровоцировать боли.Для женщин важен еще и подбор белья. Коррекционное белье сильно сжимает мышцы, нарушая кровообращение в них.? При выборе повседневного бюстгальтера стоит учитывать комфорт, а не только красоту. Отдавайте предпочтение широким лямкам лифа.6. Стресс и депрессивные состоянияПроведенные исследования говорят о том, что угнетенные психические состояния могут вызывать чрезмерное напряжение мышц спины в повседневной жизни.Когда мы расстроены, нам не до осанки — плечи опускаются, спина округляется. Впоследствии болей в спине или пояснице не избежать. Физическая активность помогает справиться со стрессом. Важно выбрать занятие по душе: танцы, плавание или бег — то, чем вы будете заниматься с удовольствием.В случае депрессии для скорейшего разрешения проблемы рекомендуется обратиться к специалистам.7. Неправильное положение во снеНеудобная поза для сна вкупе с неправильным матрасом не только мешает нам выспаться, но может вдобавок спровоцировать боли в спине. Жесткость матраса в этой ситуации играет большую роль. Он не должен быть слишком мягким, выбирайте умеренно жесткий.Линия позвоночника во время сна должна оставаться прямой. Если вы спите на боку, ?голова не должна ни западать, ни быть высоко поднятой на пышной подушке. Сон на спине поможет обезопасить подушка под коленями, которая снимет нагрузку с поясницы.