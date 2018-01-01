Эксперты назвали самый опасный магазинный хлеб

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Привычка есть хлеб приводит к тому, что у человека растут аппетит и щеки, - причем, это лишь малая из возможных бед. О том, чем опасен купленный в магазине хлеб, рассказал эксперт журналист Олег Солнцев.По словам журналиста, занимающегося расследованиями для потребителей, если уж и покупать хлеб, то лучше всего ржаной. Хотя сама по себе пшеница полезна для здоровья, в белом хлебе и сдобной выпечке на магазинных полках содержится рафинированная мука высшего сорта, лишенная пищевых волокон и зародышевой части, содержащей витамины. В таком хлебе остается только крахмал, и его употребление провоцирует рост сахара в крови, стимулирует аппетит и заставляет копиться жировую ткань.Олег Солнцев утверждает, что высококачественное зерно, выращиваемое в России, идет на экспорт, и для внутреннего производства хлеба остается лишь остаточное зерно – это нередко испорченная насекомыми пшеница, с плесенью, больная. На хлебозаводах такую пшеницу «разгоняют» химикатами и используют для ее обработки хлорку, чтобы сделать максимально пригодной для выпечки хлеба в соответствии с техтребованиями.При этом хлебозаводы морально и технически устарели, их оборудование несет на себе следы плесени. Сам заплесневевший хлеб (просроченный или оставшийся с продажи) может идти идет на вторичную переработку для изготовления сухарей, говорит Солнцев.Поэтому эксперт советует отдавать предпочтение ржаному хлебу. Но настоящему, а не мягкому и воздушному (из ржаной муки такого хлеба быть не может, если он приготовлен по правилам). Продукт, в котором много добавок, брать не стоит.Белый хлеб и сдоба, подчеркнул Олег Солнцев, способны вызывать у человека зависимость, так как при их поедании в головном мозгу активизируется выработка экзорфина, гормона, ответственного за ощущение удовольствия и эйфории. Если не отучить себя есть белый хлеб, это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем – сбоя механизмов аппетита, развития диабета и тучности.