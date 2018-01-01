Кому нельзя делать прививки от клещевого энцефалита?

Сезон активности клещей на территории РФ начинается с середины апреля. Клещи являются переносчиками опасных болезней — энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза и гепатита. Чтобы избежать заражения этими болезнями, необходимо сделать прививку против клещевого энцефалита. Ее можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений, но только после консультации врача, поскольку делать ее можно не всем. По словам, если с момента острого инфекционного заболевания прошло меньше месяца, то от прививки лучше отказаться.«Существует ряд противопоказаний к проведению профилактических прививок. Например, острое инфекционное заболевание или период выздоровления от этих острых заболеваний. Прививки против клещевого энцефалита не рекомендуется делать после перенесенной острой респираторной инфекции в течение месяца. Также после менингитов мы не рекомендуем вакцинироваться в течение полугода, а после опоясывающего герпеса — в течение трех-пяти месяцев в зависимости от течения заболевания. Категорически нельзя делать никаких прививок ВИЧ-инфицированным. Пациентам с онкологическими заболеваниями прививку можно делать только с разрешения онколога. Тяжелая неврологическая патология также является ограничением для прививок. Детям с неврологическими заболеваниями прививку можно делать только после консультации врача. Все очень индивидуально, поэтому прежде чем делать прививку от клещевого энцефалита и вообще любую прививку, нужно проконсультироваться с врачом. Если человек недавно переболел, то нужно обязательно рассказать, когда и как проходило заболевание, ответить на все вопросы, которые задаст врач», — говорит Русанова.Как заявляют в Роспотребнадзоре, для тех, кто не успел сделать прививку осенью, привиться можно в конце марта — первой половине апреля, за две недели до путешествия. Существуют две схемы вакцинации — плановая и экстренная. В случае с плановой сначала делают первую прививку, затем ровно через месяц — вторую, в следующий раз прививку нужно будет поставить через год после второй. Также существует экстренная схема вакцинации. По ней первую прививку ставят в конце марта или начале апреля, а через две недели вторую. Третья, как и при плановой схеме, ставится через год после второй. После получения полного курса вакцинации об инфицировании можно не беспокоиться.