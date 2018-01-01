Шелковица содержит ценные для здоровья ингредиенты

Ценные ингредиенты, содержащиеся во вкусных ягодах, поддерживают образование пигмента меланина в коже. Он защищает чувствительную поверхность кожи от повреждения ультрафиолетовых лучей. Поскольку меланин также встречается в волосяных фолликулах, можно сохранить свой естественный цвет волос значительно дольше, путем поедания ягод.Как удалось выяснить сайту МедикФорум, благодаря их сильным антибиотическим свойствам они помогают уничтожать бактерии и вирусы. Патогены, вызывающие диарею, легко устраняются при употреблении в пищу ягод шелковицы. Бактериальные инфекции дыхательных путей, такие как воспаление горла и глотки, быстро смягчаются. Так как вторичные растительные вещества также обладают отхаркивающим эффектом, шелковица также полезна при лечении бронхита. Вызывающие болезнь Альцгеймера амилоидные бляшки в головном мозге, как и многие другие заболевания, также вызваны воспалительными процессами, ресвератрол может даже предотвратить страшную дегенеративную болезнь мозга.Те, кто регулярно употребляют вкусную шелковицу, также получают эффект против старения. Содержащиеся в ягодах антиоксиданты замедляют старение клеток и способствуют постоянному росту новых клеток. Вместе с бета-каротином, витаминами C и E они способствуют развитию коллагена для увеличения прочности кожи и уменьшения числа морщин. Высокое содержание витамина С также оказывает укрепляющее действие на соединительную ткань. Ранее эксперты доказали, что шелковица может помочь избавиться от астмы.