Медики назвали главную ошибку гипертоников

Эффективной профилактикой гипертонии является регулярная физическая активность.О том, что гипертоники делают неправильно, исследователи из Школы медицины Йельского университета (США) сообщили на мероприятии Американской ассоциации по изучению болезней сердца.Но ученые из Йеля обнаружили, что всем видам лечения люди, подверженные гипертонии, предпочитают таблетки.Ученые провели анкетирование среди 1 300 мужчин и женщин в возрасте до 45 лет, большинство из которых страдало от хронически повышенного давления. Участников, помимо прочего, просили определить, какой по их мнению терапевтический метод может дать людям с гипертонией дополнительный месяц, год или пять лет жизни.Подавляющее большинство респондентов выбрали в качестве такого лечения питье целебного чая и прием таблеток. 96% решили, что это может подарить пять лет жизни, 91% - что дополнительный год. Эти участники сами были согласны ежедневно принимать лекарства и пить травяные сборы для продления своей жизни.Наблюдения, сделанные специалистами, в очередной раз доказывают, что влияние пресловутого человеческого фактора на здоровье очень значительно. Многие проблемы со здоровьем – это следствие нашего собственного выбора.Когда участников спросили, готовы ли они регулярно заниматься спортом, только 63% согласились, узнав, что это дает «всего лишь» лишний месяц жизни. Людям сильно мешает их собственная лень – они предпочитают выпить таблетку, даже не зная, какое действие лекарство может оказывать на их печень и другие внутренние органы.Ученые подчеркивают: нет более сильной защиты от гипертонии, чем физическая активность, а также здоровый образ жизни – конкретно, правильное питание, ограничение алкоголя, поддержание веса, отказ от курения.