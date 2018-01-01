Медики подсказали, как снизить кислотность желудочного сока

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Повышенная кислотность желудка встречается у многих людей и является одним из самых распространенных нарушений пищеварения.- воздействие бактерии Хеликобактер пилори;- механическое повреждение слизистых оболочек желудка;- дисфункцию моторики верхнего отдела желудочно-кишечного тракта;- хроническое переедание;- отсутствие режима питания и употребление пищи в не предназначенное для этого время.Чаще всего повышенное количество соляной кислоты в желудочном соке выражается в виде изжоги, жжения в эпигастральной области, болей в животе и отрыжки.Данные симптомы - веский повод для обращения к гастроэнтерологу, который назначит необходимое обследование и по его результатам подберет способ лечения, подходящий именно вам.В первую очередь следует исключить из рациона питания продукты, которые еще больше провоцируют выброс соляной кислоты в желудок. Это жирные, сладкие, кислые, копченые, острые продукты и блюда.Тоже самое касается и напитков. Например, натуральный кофе способствует повышению кислотности желудочного сока и провоцирует появление изжоги. Алкоголь и газированные напитки тоже нужно убрать из повседневного меню.Залить 250 мл кипятка 10 г измельченного корня солодки, томить на водяной бане 20 минут. Остудить, процедить и пить по столовой ложке 3-4 раза в день.Смешайте по 15 г мяты перечной, тысячелистника и семян укропа с 2 г вахты трехлистной и 30 г зверобоя. Две столовые ложки сбора залить 0,5 л кипятка и поставить на медленный огонь томиться в течение 2 часов. Дать остыть, процедить и пить несколько раз в день по столовой ложке. Курс составляет 2 недели.Методами снижения кислотности желудочного сока лучше не пользоваться постоянно, они предусмотрены только для тех случаев, когда человек не может попасть к врачу, а чувствует плохо себя здесь и сейчас.