Как унять сердцебиение: 2 самых простых способа

Бывают моменты, когда сердце внезапно начинает учащенно биться и не хочет возвращаться в нормальный ритм. Воспользуйтесь советами кардиологов, которые могут помочь быстро унять этот приступ тахикардии, - они очень просты.Один из предлагаемых врачами методов основан на принципе резкого снижения температуры тела. В таких обстоятельствах сердцебиение замедляется как результат того, что нервная система оптимизирует физиологические процессы, позволяющие организму адаптироваться к новым условиям.Что сделать: охладить лицо. Поскольку лицо близко к сердцу и его просто охладить, окуните его на несколько секунд в емкость с холодной водой (можно добавить лед).Либо поплещите в лицо или просто умойтесь очень холодной водой. Как вариант – протрите кожу лица кубиком льда.Другой способ быстро нормализовать сердцебиение заключается в воздействии на блуждающий нерв, отвечающий за частоту сердечных ударов.Что сделать: напрячь мышцы живота. Предварительно сделайте глубокий вдох. Закройте ноздри пальцами, сомкните рот, опустите веки. Все это время держите мышцы пресса напряженными, не отпускайте. Попробуйте сделать выдох, по-прежнему держа закрытыми нос и рот, и продолжая напрягать живот.Кардиологи напоминают: в некоторых случаях тахикардия – явление естественное. Возможно, вы просто перенапряглись, переволновались. Если видимых причин нет, в особенности, если помимо учащенного сердцебиения чувствуется боль в груди или возникает ощущение нехватки воздуха, нужно срочно обращаться за врачебной помощью.