Делать прививки или нет? Отвечает врач

Растет и ширится движение антипрививочников.Ирина Быстрова, Оренбург.Задумываясь над этим вопросом, не стоит забывать, что раньше инфекционные заболевания уносили большое число человеческих жизней и именно вакцинация помогла свести заболеваемость ими к минимуму.– Родителям важно правильно оценить, насколько велик риск в случае отказа от прививки. Кроме того, нужно помнить, что без сертификата о сделанных прививках будет проблематично впоследствии отдать ребенка в детский сад и школу.В первый год жизни иммунная система малыша еще не способна полностью защитить его от различных инфекций. Противники вакцинации утверждают, что прививание живой (даже ослабленной) вакциной может вызвать у ребенка грубое нарушение защитного механизма и спровоцировать различные осложнения.Важно не путать вакцинальный процесс, целью которого является формирование иммунитета у человека к той или иной инфекции, с поствакцинальным осложнением, которое является «ненормальной», индивидуальной реакцией организма на прививку. Осложнения поствакцинальные довольно редки и проявляются в виде тяжелого нарушения состояния здоровья (анафилактический шок, острый миокардит, нефрит, энцефалит и др.). Конечно, таким людям дальнейшие прививки противопоказаны.Родителям не стоит тотально бояться и отказываться от любой вакцинации. Ведь урон здоровью, нанесенный самим заболеванием, которому непривитой человек подвержен в гораздо большей степени, чем привитой, может быть несравнимо большим. Так, например, в начале 90-х гг. наблюдался массовый отказ родителей от прививок, в результате заболеваемость дифтерией резко возросла и в 1994 г. приближалась к заболеваемости довакцинальной эпохи.Наука стремится создавать новые вакцины с минимальным риском развития осложнений. Уже сейчас используются генно-инженерные вакцины, например вакцина от гепатита В.Перед вакцинацией врач должен осмотреть ребенка, измерить температуру тела и определить, нет ли у него противопоказаний. Существует ряд ограничений, когда прививку ребенку делать нельзя: при повышенной температуре или обострении хронического заболевания. В этом случае с прививкой следует повременить до наступления ремиссии. При возникновении сомнений следует обратиться к иммунологу и провести тест на иммунный статус.