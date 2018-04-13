Куриная диета: минус килограмм каждые сутки

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Худеть на этой диете легко в эмоциональном плане.Многие люди быстро срываются с разнообразных методик похудения, потому что загоняют себя в жесткие рамки и пытаются есть одни и те же продукты с минимальной калорийностью в надежде на то, что все будет снижаться.На самом деле, секрет похудения кроется в том, что рацион питания должен быть сбалансированным и иметь совсем небольшой дефицит калорий, а также в повседневной жизни нужно найти место для физической активности. Вот и все, придумывать "велосипед" нет необходимости.Куриная диета и ее преимуществаКуриная диета тем и хороша, что не имеет практически ограничений, но в то же время помогает быстро худеть.Ее основным продуктом, как вы уже могли догадаться, является курица. Но, желательно, выбирать филе без кожи и жира, чтобы приблизиться к желаемому результату похудения еще быстрее.Меню куриной диеты выглядит следующим образом - на тарелке половину должно занимать куриное мясо, а вторую половину - свежие или тушеные овощи.Не запрещаются на этой диете фрукты и крупы, которые лучше всего кушать в первой половине дня, за счет чего в организм попадет необходимые вещества:- клетчатка, стимулирующая работу кишечника и очищающая его от лишних накоплений;- глюкоза, благотворно воздействующая на мозг худеющего;- витамины, антиоксиданты, минералы, микро и макро-элементы, способствующие оздоровлению организма.Обязательно пить много воды. Это правило всех диет, особенно тех, которые можно отнести к категории "экспресс", ведь вода и обеспечивает эффект быстрого избавления от избыточных килограммов.Кроме курицы, овощей, фруктов, каш и воды на "куриной" диете ничего есть нельзя, а отсутствие вредных продуктов, соли и сахара как раз и приводит к быстрой потере лишнего веса.Улучшить свой результат, сидя на куриной диете, вы можете, увеличив физические нагрузки. Можно заниматься дома, бегать по утрам вокруг дома или просто по улицам/близлежащему стадиону, пойти в тренажерный зал/бассейн/фитнесзал и так далее. Любые нагрузки пойдут вам на пользу.