Ученые: клубника и шпинат могут вызывать рак и ожирение

Клубника и шпинат, впитывающие с полей все пестициды, вызывают рак, ожирение и бесплодие, сообщают американские ученые.Пестициды - химические вещества, используемые в растениеводстве для борьбы с такими вредителями, как жуки и грызуны. Химикаты запрещены в США с 1990-х годов, но растущий объем исследований показывает, что многие вредные вещества все еще используются. Даже после тщательной очистки эти токсины могут длительное время воздействовать на здоровье, вызывая проблемы развития у детей и проблемы фертильности у взрослых.Ученые провели исследование и выяснили, что в 70% фруктов и овощей имелись следы более 230 видов пестицидов. В клубнике и шпинате, их было около 20. Попали в список также яблоки, вишня, персики, имевшие в составе хотя бы один токсин.Самыми безопасными продуктами эксперты назвали авокадо, кукурузу, ананасы, капусту, лук, сладкий горох, папайю, спаржу, манго, баклажаны, киви, дыню, цветную капуста и брокколи. Результаты сравнили с прошлогодними данными, выяснив, что они совпадают. Соответственно, власти не решают проблему.