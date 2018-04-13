«Болезнь X» – не более чем миф?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как объясняют специалисты ВОЗ, «заболевание X», присутствующее в этом списке, говорит о том, что серьезная международная эпидемия может быть вызвана патогеном, который в настоящее время неизвестен как возбудитель какого-либо заболевания у человека.Каждый год ВОЗ определяет болезни, для которых не разработано контрмер (или их недостаточно) и которые представляют собой риск для общественного здравоохранения из-за их высокого потенциала вызвать эпидемии: все эти болезни становятся предметом особого внимания ученых. Однако «заболевания Х» не существует, по крайней мере, пока еще.На самом деле цель включения «фактора Х» состоит в том, чтобы вдохновить компании и лаборатории на более активные исследования и разработки уже широко известных болезней. Как заявляет ВОЗ, такие изыскания могут иметь отношение и к еще неизвестной болезни, поскольку потенциальные источники этого «фантомного» заболевания могут включать мутацию уже известного ранее заболевания или болезнь, возникающую в результате взаимодействия человека с животными, или же террористический акт.Другими словами, подобная гипернастороженность ВОЗ направлена на улучшение координации, финансирования и коммуникации между разработчиками, что в конечном итоге, поможет разработать им план реагирования, сокращающий время от начала вспышки до момента разработки и применения эффективных вакцин.Другими заболеваниями и патогенами, приоритетными в плане ВОЗ, являются: геморрагические лихорадки Крым-Конго, Эбола и Марбург; лихорадка Ласса; ближневосточный респираторный синдром (MERS), коронавирус и тяжелый острый респираторный синдром (SARS); болезнь Нипах (хенипавирус); лихорадки Рифт-Валли и Зика.