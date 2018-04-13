Исследователи назвали способ, как облегчить роды

Ученые провели исследование, которое было направлено на поиски путей облегчения родов у женщин. Как известно, этот процесс всегда сопряжен с сильными болевыми ощущениями. Специалисты мадридского Политехнического университета разделили беременных женщин на две группы, одна из которых выполняла физические упражнения, а вторая нет.Во время родов выяснилось, что женщины, которые во время беременности делали зарядку, рожали гораздо легче и с меньшими болевыми ощущениями. Такие женщины редко нуждались в эпидуральной анастезии. Беременные,которые не делали зарядку, имели более сложные и болезненные роды.После проведения эксперимента профессор Рубен Баракат рассказал, что физические нагрузки и зарядка очень полезны для беременных. Единственным исключением может стать серьезные проблемы со здоровьем как матери, так и будущего ребенка.Сообщается, что в исследовании приняли участие 500 женщин на разных стадиях беременности. Комплекс упражнений для беременных был разработан специалистами американской коллегии акушеров и гинекологов. Кроме того, все участники эксперимента соблюдали специальную диету.