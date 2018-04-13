Ученые выяснили, как возвращается рак

Посредством биопсии врачи получают молекулярный «снимок» опухоли пациента – этот анализ очень важен, поскольку понимание генетических механизмов, вызывающих рак, может помочь с выбором генетически таргетированной терапии.Однако новые данные показывают, что злокачественные опухоли динамичны, а не статичны: популяции клеток, которые составляют опухоль, со временем в ответ на лечение эволюционируют и часто таким образом, что у новообразования вырабатывается иммунитет на лекарства. Из этого следует, что врачам нужно делать при помощи биопсии не один «снимок», а целый «фильм», ведь опухоль после лечения может сильно отличаться от первоначально наблюдаемой опухоли. При этом стимулировать рост заболевания могут стволовые клетки.«Все говорят о молекулярной эволюции рака, и мы смогли продемонстрировать ее на примере конкретного пациента. Благодаря трем образцам мы смогли увидеть, как опухоль развила устойчивость к лечению со временем. К третьей биопсии опухоль была инвазивной и агрессивной», – заявили исследователи из Медицинского лучевого центра Университета Колорадо.Основное изменение в их случае было связано с долей новообразования, состоящей из злокачественных стволовых клеток: образец, взятый во время первой биопсии, содержал 0,2% раковых стволовых клеток; образец, взятый во время третьей биопсии, содержал уже их 4,5%.Мало того, что изменился клеточный состав опухоли, если сравнить стволовые клетки из первого образца со стволовыми клетками из третьего, то они сами стали больше и агрессивный. Кроме того, в финале опухоль имела в целом на 50% больше неопластических мутаций и более низкую активность генов, отвечающих за подавление рака.