Как улучшить зрение в домашних условиях

Зрение – это важнейший орган восприятия человеком окружающего мира. Девяносто процентов информации, поступающей из окружающей среды, человек воспринимает посредством зрения. Именно поэтому так важно сохранить его.В домашних условиях значительно откорректировать зрение практически невозможно. Однако, проводить профилактические мероприятия, способствующие снятию напряжения, а следовательно – сохранить зрение, возможно.Начинать следует с нормирования режима отдыха и активности. Так, при постоянной работе за компьютером и повышенной концентрации внимания на экране телевизора, телефона или монитора, слишком ярком или слабом освещении глазам необходим отдых. Примерно, каждые полтора-два часа следует делать двухминутные перерывы. В это время можно делать несложную гимнастику для глаз или просто закрывать их, давая им полный покой.Гимнастика состоит в переключении внимания с одного предмета на другой, находящихся на разном расстоянии относительно глаз. Также помогут круговые движения, переключение взгляда со стороны в сторону, вверх и вниз. Благодаря гимнастике снижается давление внутри глазного яблока, за счет чего и снимается зрительная усталость.Улучшить зрение поможет витамин А, который необходим для сохранения зрения максимально долго. Много его содержится в моркови, поэтому следует включить в рацион морковный свежевыжатый сок, просто очищенный сырой корнеплод.