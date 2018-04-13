Что следует знать о здоровье груди

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Моя подруга ещё в школе обнаружила уплотнение в своей груди. 7 класс, обычный будний вечер. Надевала ночнушку и мимоходом себя коснулась — почувствовала бугорок. Покраснений нет, боли — тоже, но под кожей было что-то объёмное. Через два очень нервных дня выяснилось, что это — фиброаденома — доброкачественная опухоль молочной железы.Операции по их удалению длятся около 30 минут. Надрезы опытный хирург делает по окружности соска, так что шрамы остаются едва заметные. Похожие уплотнения появлялись ещё дважды — друг за другом через год, а потом исчезли из её жизни и больше не появлялись.Мастопатия, казалось бы, – страшное название, но вообще это всего лишь слово для обозначения доброкачественных изменений молочной железы. И это одно из самых распространенных заболеваний у женщин: заболеваемость составляет 30-40%, а среди женщин, страдающих различными гинекологическими заболеваниями, увеличивается до 58%. Частота мастопатии достигает максимума к 45 годам и снижается в возрасте перед менопаузой. Так какими бывают доброкачественные новообразования, что с ними делать, могут ли они «перерождаться» и, главное, как проверять свою грудь в домашних условиях?Ткань молочной железы сильно зависит от уровня гормонов, который, в свою очередь, меняется на протяжении всей жизни женщины: от одного прекрасного начинания к другому. Вместе с ним трансформируется и молочная железа: функциональная ткань сначала растёт, а с возрастом уступает место жировой ткани. Особенно активны эти процессы в 40 лет, а после менопаузы железа почти полностью состоит из ткани жировой с прослойками соединительной.Неудивительно, что основной, хотя и не единственной, причиной появления доброкачественных новообразований в молочных железах считают гормональные изменения, дисбаланс. Возможно, именно поэтому мастопатия встречается во всех возрастных сегментах: и у подростков, и у молодых женщин, рожавших и не рожавших, и у тех, кто перешёл в менопаузу. Но не стоит пугаться и думать, что любые гормональные нарушения обязательно приведут к развитию доброкачественных новообразований, это не так. Точно так же к увеличению вероятности развития мастопатии могут привести множество причин: от ожирения или поздней первой беременности до раннего наступления менструаций, так называемого менархе, до 12 лет или поздней менопаузой — до 55 лет. То есть от факторов совершенно разных: зависящих и независящих от нас. О чём это говорит? О том, что следить за здоровьем груди надо без исключения всем.Мастопатию разделяют на четыре категории и пятую, к которой относят смешанные формы.Опухоли с преобладанием, выглядят как безболезненное огрубление или уплотнение всей молочной железы или её участка. Чаще они встречаются у молодых девушек в конце периода полового созревания, а также у женщин на начальных сроках беременности как преходящее состояние.Образования с преобладанием, напротив, болезненные, при ощупывании груди можно найти уплотненные, так называемые тяжистые, участки. Такие процессы преобладают у женщин более старшего возраста.Для опухолей с преобладаниемтипична болезненность, которая усиливается перед менструацией. Также наблюдается у женщин более старшего возраста.опухолей также болезненна, имеет локальный характер в виде единичных или нескольких узлов.Единого ответа на этот вопрос нет. Процесс преобразования доброкачественной опухоли в раковую называют озлокачествлением. Если опухоль мастопатии растёт очень быстро, то вероятность формирования рака груди составляет почти 32%. Однако при незначительных разрастаниях тканей риск онкологии не превышает 1%. При средних скоростях — около 2,5%.Существует всего два метода лечения мастопатии: оперативное, то есть хирургическое удаление, и медикаментозное, так называемая консервативная терапия. Для консервативной терапии используется гормональные препараты. Однако такой метод назначается только после тщательного обследования, включающего УЗИ, рентгенологию и биопсию, и часто может не подходить для ряда новообразований.Первый этап диагностики груди — это ваши родные руки. Самообследование должно войти в привычку, потому что так вы сможете заметить уплотнение и вовремя обратиться к врачу. Делать это нужно раз в месяц на 7-10 день от первого дня начала менструации, когда проходят болезненность и набухание груди. Если менопауза установилась, делать это нужно также ежемесячно, но можно в любое время. Чтобы не забывать, удобно совмещать это с чем-то приятным и делать каждый месяц, оставляя пометку в календаре.У многих есть страх опухолей, особенно если человек уже сталкивался с этим однажды, поэтому женщина может бояться касаться своей груди, боясь обнаружить в ней что-то не то. Однако только смелым покоряются моря, в том числе собственного здоровья. Важно отринуть страх и честно прикоснуться к себе. Процедура самоосмотра проста и закреплена международными рекомендациями. Она состоит из 6 шагов, особое внимание стоит уделить шагу 4.Начните с осмотра белья в тех местах, где оно прикасается к соскам. Если вы обнаружили пятна, это сигнализирует о выделениях из сосков. Это повод обратиться к врачу.Осмотрите соски и околососковое поле (ареолу) и убедитесь, что нет покраснения, высыпания, шелушения, втяжения или других изменений.Встаньте перед зеркалом, обнажитесь до пояса, поднимите руки за голову, осмотрите кожу и обратите внимание на форму молочных желез, наличие втяжения или выпуклости кожи в отдельных частях молочной железы. Присмотритесь к цвету кожи, изменениям ее оттенка, убедитесь, что на коже нет площадок, напоминающих “лимонную корку”. Асимметрия размеров и формы груди не всегда является признаком заболевания. Очень часто форма и размеры двух молочных желез могут отличаться, но если эти отличия внезапно появляются или нарастают, то на это следует обратить внимание врача.Ощупывание молочных желез лежа. Прилягте на кровать, под лопатку со стороны осматриваемой молочной железы положите подушку в виде валика, так чтобы грудная клетка была приподнята, а молочная железа немного распластана. Правая молочная железа ощупывается подушечками и двумя фалангами трех-четырех пальцев левой руки. Положите пальцы плашмя и круговыми движениями, сантиметр за сантиметром, передвигайтесь по молочной железе, ощупывайте все ее зоны. Ладонь должна быть плоской и жёсткой. Прощупывайте молочную железу по кругу, вверх и вниз, или по сегментам. Каждый раз проделывайте эту процедуру одинаково. Это поможет вам убедиться в том, что вы прощупали всю грудь до подмышек и запоминать, что именно вы чувствовали каждый месяц.Теперь таким же образом прощупайте левую грудь подушечками пальцев правой руки. Очень важно делать это, не захватывая кончиками пальцев ткань молочной железы, а прикладывая пальцы плашмя.Такое же обследование можно провести под душем. Мыльные пальцы, скользя по мокрой коже, иногда могут легче обнаружить патологию в молочных железах.При самостоятельном осмотре осмотре обязательно обращайте внимание на консистенцию молочных желез, наличие болезненности, объемных образований, их размер, однородность, подвижность, отношение к окружающим тканям. Если вас что-то насторожило, или вы заметили уплотнение, — стоит обратиться к врачу.Врач маммолог также принимает в определённые дни цикла. Как правило, с 7 по 12 день после первого кровотечения. Сперва врач обследует вашу грудь мануально, то есть руками. Этот этап называется пальпацией. Если маммолог заметит новообразование, в его понимании будет всего несколько характеристик: болезненность, плотность, подвижность, поэтому для объективной оценки необходимо будет подключить технику: назначить дополнительные обследования. Среди них рентгеномаммография, УЗИ, пункционная биопсия (специальным шприцом врач забирает образец клеток из новообразования). Есть также и другие, более сложные, методы: МРТ, доплерография, лазерная маммография.Из всех перечисленных выше методов обследования особняком стоит биопсия. Материал, собранный с её помощью, исследуют на клеточном уровне. Только этот анализ показывает характер опухоли: может выявить предраковые и раковые процессы. Точность этой диагностики составляет 90-100%. Без биопсии ни один врач не сможет вас заверить в том, что ваше уплотнение — безобидная мастопатия.