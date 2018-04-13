Ученые рассказали, что может защитить сосуды от атеросклероза

Прислушавшись к рекомендациям ученых, можно обезопасить себя от самого распространенного сосудистого недуга.Атеросклероз развивается в результате закупорки сосудов холестериновыми отложениями. К тому же, стенки сосудов становятся не эластичными, что еще больше усугубляет ситуацию и замедляет кровообращение.При атеросклерозе клетки и ткани не получают необходимых витаминов и минералов, а еще ослабленные кровоток не доставляет к сердцу и головному мозгу кислород, в следствие чего развиваются серьезные заболевания, в списке которых фигурируют: инсульт, инфаркт, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и в результате - преждевременная смерть.В связи со всем вышесказанным, ученые рекомендуют заблаговременно позаботиться о здоровье своих сосудов. Тем более, в одном из глобальных исследований им удалось выявить, с помощью чего можно защититься от атеросклероза.Исследование американских ученыхДля участия в этом эксперименте были приглашены около тысячи женщин, возраст которых стартовал от 45 лет. Ученые выбрали специально "возрастную" группу женщин, потому как атеросклероз развивается не в молодости.Каждая из участниц исследования заполнила анкету, в которой указала свои предпочтения в еде. Также, им было предложено поставить баллы от 1 до 10 напротив графы "как часто вы едите овощи". В примечании они писали, какие именно овощи любят и едят больше всего.В обязательном порядке участницы прошли медицинское обследование и сдали все необходимые анализы.В итоге, исследователи сравнили все анкеты и результаты обследования участниц и обнаружили, что те женщины, которые любят и регулярно употребляют крестоцветные овощи и корнеплоды, имеют чистые сосуды и с уровнем холестерина в крови у них все в пределах нормы.После проведенного исследования ученые США пришли к выводу, что независимо от возраста и пола люди должны каждый день есть такие овощи: брокколи, цветная, белокочанная и брюсельская капусты, репа, кресс-салат, редис, любая зелень и так далее.