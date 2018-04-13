Шесть привычек, «убивающих» сердце

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Постарайтесь от них избавиться.До последнего времени сердечно-сосудистые заболевания лидировали в списке факторов смертности среди российского населения. Некоторыми привычками люди сами подрывают здоровье своего сердца, это убедительно демонстрируют научные исследования.. Привычка сидеть по много часов за монитором компьютера или перед экраном телевизора губительная для сердца, об этом заявил глава медицинского центра, американский кардиолог Хармони Рейнолдс. По его словам ущерб, нанесенный длительным сиденьем на стуле, нельзя компенсировать просто выполнением зарядки – человек должен быть активен в течение дня.. В обществе не принято демонстрировать депрессию, оно культивирует сугубо позитивное отношение к жизни. Но эксперты отмечают: попытки прятать свой душевный негатив плохо сказываются на состоянии миокарда - нужно находить возможность выговариваться.. Храпит большинство. Но также многие не обращают на это внимания. Ошибка! Храп может быть симптомом обструктивного апноэ сна, нарушения, которое характеризуется остановками в дыхании. На его фоне возникают проблемы с кровяным давлением.. Пользуйтесь зубной нитью! Ряд научных данных говорит о том, что если не очищать межзубное пространство, это приводит к скоплению на этих участках бактерий, которые могут перемещаться во внутренние органы, провоцируя в них воспаления.. Исследования показали, что у людей, употребляющих не менее пяти порций фруктов и овощей в день, на 20% снижен риск инфаркта и инсульта.. Врачи напоминают: в том, что касается норм для спиртного, действует правило: мужчины не должны выпивать более двух бокалов вина в день, женщины – более одного бокала. Говоря о сигаретах, медики констатируют: ежедневное выкуривание одной пачки увеличивает риск возникновения инфаркта миокарда в пять раз.