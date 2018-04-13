Как омолодить свой мозг и заставить его работать

Долгое время ученые предполагали, что мозг не воспроизводит новые клетки. Теория строилась на том, что когда существующие клетки умирают с возрастом, то нервные связи исчезают вместе с ними и это приводит к снижению памяти, способности к мышлению и нарушениям языковых функций. Но последние исследования опровергают это, и мозг на самом деле строит новые нервные клетки, в частности в областях, связанных с памятью.И соответственно появляется вопрос, если клетки всё-таки воспроизводятся, то почему когнитивные функции снижаются с течением времени? Учёные из Колумбийского университета и решили провести исследование на этот счет. Они изучили мозг 28 здоровых людей, в возрастной группе от 14 до 79 лет, которые умерли внезапно от несчастных случаев и при этом не страдали хроническими заболеваниями. В процессе было определено количество клеток в различных отделах головного мозга, а также популяции стволовых клеток. Исследователи обнаружили, что мозг пожилых людей производит такое же количество новых нейронов в участке, отвечающем за память, что и у молодых людей. Но в процессе старения головного мозга происходит снижение притока крови для питания этих клеток. Это приводит к тому, что их деление уменьшается.Полученные данные свидетельствуют о том, что для борьбы с некоторыми возрастными нарушениями когнитивных функций требуется добиться улучшения приток крови к мозгу, и убедиться, что целостность крошечных капилляров, которые питают нервные клетки мозга не нарушена. Если исключить лекарственные препараты, то для здорового мозга требуется выполнять как физические упражнения, так и загружать его интеллектуальной деятельностью.У пожилых людей, которые имели достаточную физическую активность на 36% был более низкий риск когнитивных нарушений, чем у тех, кто не занимался физическими упражнениями. При этом наблюдалось улучшение памяти и исполнительной функции. Ещё одно недавнее исследование показало, что физические упражнения могут замедлить старение мозга на значительные 10 лет.Так что утром все дружно делаем на зарядку, ну а вечером кроссворд)