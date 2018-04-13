Пить капучино – вредно? Чем опасен кофе с молоком

По статистике, большинство людей пьет кофе только с добавлением молока. Оно помогает «смягчить» вкус бодрящего напитка. Капучино, латте, американо или просто растворимый кофе с молоком – каждый день среднестатистический человек выпивают как минимум 1-2 чашки. Эксперты предупреждают: лучше не увлекаться этим напитком и чередовать его с черным кофе без добавок. Чем для здоровья вреден кофе с молоком, рассказалаМногие кофеманы отдают предпочтение кофе с молоком: кому-то так больше нравится по вкусу, а кто-то не пьет черный кофе, опасаясь проблем с сердцем или с высоким давлением. Врачи же предостерегают любителей бодрящего напитка – кофе с молоком не так безобиден, как принято считать. «Многие наотрез отказываются пить черный кофе из-за проблем со здоровьем, наивно полагая, что молоко нейтрализует все негативное влияние этого напитка на организм, - отмечает диетолог. – Молоко меняет вкус кофе и немного снижает количество потребляемого кофеина, но вместе с тем по-своему действует на здоровье».По словам эксперта, и кофе, и молоко по отдельности полезны для здоровья – в молоке содержится кальций, кофе тонизирует и ускоряет обмен веществ – но вместе эти продукты плохо сочетаемы. «В кофе содержатся танины – дубильные вещества, которые в медицине используется как противодиарейное и кровоостанавливающее средство, а также для профилактики геморроя, - объясняет Толоконникова. – Они обладают «вяжущим» свойством и не дают усвоиться содержащемуся в молоке белку, поэтому польза такого напитка сильно преувеличена».Более того – в сочетании «вяжущие» вещества в кофе и казеин белка в молоке образуют некую субстанцию, которая не только плохо усваивается, но и долгое время находится в желудке. «Даже кислый желудочный сок не сразу может расщепить такую структуру, - говорит эксперт. – Если же человек выпил сразу большую порцию кофе с молоком, то эта субстанция может так и «осесть» в желудке. Это очень опасно для здоровья и со временем может привести даже к раку желудка».Диетолог спешит успокоить всех кофеманов: если не злоупотреблять напитком и выпивать по одной чашке кофе с молоком в день, онкологических заболеваний это не вызовет.Однако даже умеренная порция кофе с молоком ежедневно способна вызвать зависимость от этого напитка – в большей степени, чем при употреблении черного кофе. Кроме того, в таком виде кофе уже не будет способствовать ускорению обмена веществ.Многие пьют кофе для повышения бодрости и прилива сил, но в этом случае кофе с молоком – не помощник. Молоко, как уже рассказывалось выше, снижает действие кофеина и даже больше, является природным аналогом легкого снотворного. «Не удивляйтесь, когда после чашечки капучино или латте вы почувствуете сонливость, вам захочется прилечь и отдохнуть, - говорит Толоконникова. – Неслучайно теплое молоко дают детям, чтобы они лучше спали. Поэтому я советую в будние дни перед работой все же отдавать предпочтение черному кофе, а на выходных уже можно побаловать себя различными вариациями этого напитка».Нередко при помощи кофе люди с низким давлением пытаются естественным путем, без приема лекарств, поднять его. Кофе с молоком в этом деле также будет бесполезен: молоко помешает кофеину оказать сосудосужающее действие, и давление не снизится.Диетолог напоминает: для того, чтобы похудеть к лету, лучше выбирать черный кофе, но также знать меру – помимо полезного свойства по ускорению обмена веществ, кофе «сушит» организм, снижая уровень воды.Неужели во избежание появления различных болезней лучше полностью исключить кофе с молоком из рациона? Специалисты заявляют: нет, но пить его слишком часто и в больших количествах все-таки не стоит. «Я советую приучить себя к зеленому чаю, - говорит врач. – Он содержит такие же полезные свойства, как и кофе, но гораздо более безопасен для здоровья. Если же вы убежденный кофеман и не можете отказаться от этого напитка, постарайтесь ограничиться одной чашкой в день: это оптимальная норма для взрослого человека без всякого вреда для организма».