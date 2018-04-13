Так и липнут! Как не заболеть в межсезонье

Весна – это не только пора цветения и преображения, а и пора межсезонья, когда к организму, ослабленному долгой зимой, начинают липнуть всякие вирусы и бактерии.Весной так хочется сбросить с себя надоевшую за зиму тяжёлую тёплую одежду и облачиться во что-нибудь лёгкое и нарядное. Как раз этого в начале весны делать нельзя. Солнце ранней весной обманчиво, а погода переменчива. Суточный перепад температур может достигать 10–12 градусов. Поэтому одеваться нужно с расчётом не на дневную температуру, когда множество людей трудится в закрытых помещениях, а на утреннюю и вечернюю – ведь в это время мы и проводим на улице больше всего времени. Иначе можно получить переохлаждение, которое лежит в основе всех простудных заболеваний.. Ранней весной рекомендуются многослойные наряды, например шёлковая блузка плюс джемпер. Утром можно носить полный комплект, а днём – облегчённый вариант., если простуда возникла, как только сошёл снег, и продолжается до начала лета, не спешите винить ослабленный иммунитет. Возможно, вы имеете дело с весенней проблемой № 2.«Весна, весна, пора любви, как тяжко мне твоё явленье» – эти строки можно смело назвать девизом всех аллергиков. Пик аллергии приходится на начало апреля – конец мая, когда деревья начинают цвести (как говорят иммунологи – «пылить»), а население – страдать от конъюнктивита, приступов кашля и безудержной течи из носа. По статистике, аллергией страдают 20% жителей индустриально развитых стран. И как минимум столько же – от нераспознанной аллергии, которая проявляется постоянной заложенностью носа и першением в горле.Многие из них принимают эти симп­томы за непрекращающуюся простуду, по поводу которой беспокоить врачей не принято. Стоит хоть раз нарушить это правило. Врачи как раз без труда отличат простуду от аллергии, поскольку характерный признак сенной лихорадки – выраженный отёк слизистой носоглотки. Разглядеть его может только специалист.Ещё один миф в том, что аллергия рождается вместе с нами и у взрослых людей не появляется. Это не так. Она может возникнуть в любом возрасте. Например, после приёма антибиотиков.. Если в холодное время года вы не прошли курс специфической иммунотерапии (лечение небольшими дозами аллергенов), вам придётся выполнять довольно строгие предписания. Например, не гулять в дневное время, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна, а полюбить прогулки в утренние часы или под дождём, когда пыльца прибита к земле., помимо истинной аллергии есть ещё и аллергия ложная. Например, аллергия на солнце, или фотодерматоз. Как нетрудно догадаться, чаще всего она возникает весной, когда солнце наиболее активно. Ультрафио­летовые лучи могут провоцировать реакцию, подобную аллергической, – зуд, жжение, высыпания, волдыри на коже и повышение температуры.Есть много версий о том, почему болезни живота обостряются в межсезонье. Винят и общее снижение иммунитета, и нехватку витаминов В и С, которые необходимы для обновления слизистой, и частые стрессы. Однако факт остаётся фактом – весной на живот жалуются даже счастливые обладатели лужёного желудка.. Есть только один способ утихомирить весенние танцы живота – это нормализация питания, то есть регулярный приём здоровой пищи. Принимать пищу желательно 5–6 раз в день, избегать жирного, жареного, солёного, острого. Следите за тем, чтобы в вашем рационе присутствовало не менее 5 порций овощей и фруктов в день (1 порция – 1 овощ или фрукт средних размеров). При обострениях гастрита свежие овощи и фрукты следует заменить тушёными. Пациентам гастроэнтерологов лучше заранее посетить врача и скорректировать курс терапии.Вам то весело, то грустно? Вы постоянно недовольны собой, работой, близкими, соседями и сослуживцами? Хотите бросить всё и отправиться куда глаза глядят? Не спешите реализовывать свои планы! Весной такие мысли практически неизбежны. Врачи считают, что виной тому десинхроноз – сбой в работе биологических часов. Увеличение светового дня приводит к несогласованности биоритмов различных органов и систем. В результате у многих отмечаются перепады настроения, депрессивные состояния и невротические расстройства.Ваша задача – сделать всё возможное, чтобы облегчить адаптацию организма к весенним реалиям. То есть больше спать, не перенапрягаться, гулять не менее полутора часов в день, заниматься спортом. Физические нагрузки усиливают синтез гормона счастья – эндорфина, который вызывает эйфорию и ощущение полноты жизни. Получасовые интенсивные физические упражнения повышают концентрацию эндорфина в 5–7 раз. Вот почему у людей, занимающихся спортом, депрессии встречаются в 5 раз реже, чем у лежебок.Весной идёт гормональная перестройка всего организма. Первой реагирует на этот процесс кожа. Пока сальные железы приспосабливаются к работе в новых условиях, микроорганизмы, живущие на коже, активизируются. Результат этого отчётливо заметен на лице – на коже возникают угри, воспаление и т. д.Для людей, страдающих экземой, дерматитом или нейродермитом, весна также не сулит ничего хорошего – прохладную погоду и высокую влажность воздуха трудно назвать лучшими друзьями проблемной кожи.. При обострении дерма­тологических заболеваний понадобятся лечебные мази. При сезонных проблемах с кожей – тщательный уход и лечебные ванны с шалфеем, ромашкой, чередой, семенем льна. Постарайтесь не нервничать.