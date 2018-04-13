Эти продукты врачи не рекомендуют есть при менопаузе

От некоторых продуктов женщинам в период менопаузы лучше отказаться.

Как известно, при менопаузе снижается уровень женских половых гормонов, из-за чего она плохо себя чувствует и может воочию наблюдать за тем, как происходят необратимые изменения в ее организме.

Многие представительницы прекрасного пола страдают от таких симптомов менопаузы:

- прилив жара в области лица и шеи;

- бессонница и прерывистый сон;

- чрезмерная раздражительность;

- частые смены настроения;

- повышенная потливость;

- набор лишнего веса;

- головные боли, мигрень;

- повышенная утомляемость и хроническая усталость.

Чтобы хоть как-то сократить симптоматику менопаузы или вовсе избавиться от нее, медики рекомендуют женщинам начать вести здоровый образ жизни.

Банальные принципы ЗОЖ известны многим - это не курить, не пить, правильно питаться, больше двигаться, регулярно дышать свежим воздухом, полноценно отдыхать, спать не менее 8 часов ночью, меньше нервничать и наслаждаться всем, что происходит вокруг.

В отношении питания медики более категоричны и не советуют в период менопаузы употреблять следующие продукты:

- сладости и любые блюда, содержащие сахар, а также не следует злоупотреблять им в чистом виде;

- исключить из рациона калорийные продукты и блюда, а также перестать налегать на насыщенные жиры;

- избегать кофеинсодержащих напитков и кофе, само собой;

- завтракать продуктами, содержащими клетчатку и ценные для здоровья витамины;

- сократить количество соленых продуктов в рационе питания и соли самой по себе;

- скажите "нет" алкоголю, разве что можно позволить бокал красного сухого вина в честь какого-то приятного события, но не каждый день.

Прислушайтесь к советам врачей и, возможно, симптомы менопаузы обойдут вас стороной или не будут такими явными, как обычно это бывает.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил med2 в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь