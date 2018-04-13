Эти продукты врачи не рекомендуют есть при менопаузе
Как известно, при менопаузе снижается уровень женских половых гормонов, из-за чего она плохо себя чувствует и может воочию наблюдать за тем, как происходят необратимые изменения в ее организме.
Многие представительницы прекрасного пола страдают от таких симптомов менопаузы:
- прилив жара в области лица и шеи;
- бессонница и прерывистый сон;
- чрезмерная раздражительность;
- частые смены настроения;
- повышенная потливость;
- набор лишнего веса;
- головные боли, мигрень;
- повышенная утомляемость и хроническая усталость.
Чтобы хоть как-то сократить симптоматику менопаузы или вовсе избавиться от нее, медики рекомендуют женщинам начать вести здоровый образ жизни.
Банальные принципы ЗОЖ известны многим - это не курить, не пить, правильно питаться, больше двигаться, регулярно дышать свежим воздухом, полноценно отдыхать, спать не менее 8 часов ночью, меньше нервничать и наслаждаться всем, что происходит вокруг.
В отношении питания медики более категоричны и не советуют в период менопаузы употреблять следующие продукты:
- сладости и любые блюда, содержащие сахар, а также не следует злоупотреблять им в чистом виде;
- исключить из рациона калорийные продукты и блюда, а также перестать налегать на насыщенные жиры;
- избегать кофеинсодержащих напитков и кофе, само собой;
- завтракать продуктами, содержащими клетчатку и ценные для здоровья витамины;
- сократить количество соленых продуктов в рационе питания и соли самой по себе;
- скажите "нет" алкоголю, разве что можно позволить бокал красного сухого вина в честь какого-то приятного события, но не каждый день.
Прислушайтесь к советам врачей и, возможно, симптомы менопаузы обойдут вас стороной или не будут такими явными, как обычно это бывает.
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Добавил med2 в категорию Гастроэнтерология
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