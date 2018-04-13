Эти продукты врачи не рекомендуют есть при менопаузе

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От некоторых продуктов женщинам в период менопаузы лучше отказаться.Как известно, при менопаузе снижается уровень женских половых гормонов, из-за чего она плохо себя чувствует и может воочию наблюдать за тем, как происходят необратимые изменения в ее организме.- прилив жара в области лица и шеи;- бессонница и прерывистый сон;- чрезмерная раздражительность;- частые смены настроения;- повышенная потливость;- набор лишнего веса;- головные боли, мигрень;- повышенная утомляемость и хроническая усталость.Чтобы хоть как-то сократить симптоматику менопаузы или вовсе избавиться от нее, медики рекомендуют женщинам начать вести здоровый образ жизни.Банальные принципы ЗОЖ известны многим - это не курить, не пить, правильно питаться, больше двигаться, регулярно дышать свежим воздухом, полноценно отдыхать, спать не менее 8 часов ночью, меньше нервничать и наслаждаться всем, что происходит вокруг.- сладости и любые блюда, содержащие сахар, а также не следует злоупотреблять им в чистом виде;- исключить из рациона калорийные продукты и блюда, а также перестать налегать на насыщенные жиры;- избегать кофеинсодержащих напитков и кофе, само собой;- завтракать продуктами, содержащими клетчатку и ценные для здоровья витамины;- сократить количество соленых продуктов в рационе питания и соли самой по себе;- скажите "нет" алкоголю, разве что можно позволить бокал красного сухого вина в честь какого-то приятного события, но не каждый день.Прислушайтесь к советам врачей и, возможно, симптомы менопаузы обойдут вас стороной или не будут такими явными, как обычно это бывает.