5 прекрасных продуктов, чтобы вылечить твоё сердце

Узнай какие продукты помогут тебе не только сберечь здоровье твоего сердца, но и помочь в его лечении.Орехи и семена. Несоленые семена и орехи с высоким содержанием калия, магния и других минералов несомненно важны для снижения кровяного давления. Исследования на фисташки, например, помогает снизить так называемое периферическое сосудистое сопротивление, частоту сердечных сокращений, а также артериальное давление. Кроме того это также приведёт к снижению уровня холестерина.Грецкие орехи, миндаль, льняное семя, фундук также являются хорошим выбором. Содержание Омега-3 в грецких орехах особенно высоко. Короткие цепочки Омега-3 жирных кислот в грецких орехах и льняном масле важны для профилактики высокого кровяного давления и болезней сердца. Единственное ограничение при употреблении орехов может быть связано с тем, что, они очень калорийны.Свекла. Неожиданно, правда? В свекле высокое содержание оксида азота, который согласно исследованиям расширяет кровеносные сосуды и, следовательно, понижает артериальное давление. И это еще не все. Свекла является одним из немногих источников беталаина, мощного антиоксиданта с высокими противовоспалительными свойствами, который, по результатам исследований, эффективен для лечения заболеваний, вызванных хроническими воспалениями, такими как артрит, рак и сердечная недостаточность.Авокадо. Обязательно съедайте один авокадо в день. В опубликованном в журнале американской кардиологической ассоциации исследовании утверждается, что употребление одного авокадо в день для некоторых людей будет достаточно, чтобы удержать их от таблеток для снижения кровяного давления. Авокадо являются богатым источником мононенасыщенных жирных кислот, которые могут понизить как общий уровень холестерина, так и уровень "плохого" холестерина при этом сохраняя "хороший" холестерин в норме.Оливковое масло. Мононенасыщенные жирные кислоты - это основа средиземноморской диеты, которая, как было доказано, улучшает здоровье сердца и мозга, снижает риск рака молочной железы и увеличивает продолжительность жизни. Согласно средиземноморской диете оливковое масло в ней используется для приготовления пищи и заправки салатов с овощами вместо более насыщенных жиров, содержащих в майонезе и сливочном масле.Оливковое масло с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствует, по результатам исследований проведённым в Испании, уменьшению артериального давления, понижает содержание триглицеридов "плохого" холестерина при одновременном увеличении "хорошего".