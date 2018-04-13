8 весенних советов для аллергиков

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В ближайшие дни ожидается всплеск пыльцевой сезонной аллергии. Об этом говорят ведущие аллергологи-иммунологи столицы. В связи с началом сезона текущих носов и глаз, специалисты рекомендуют аллергикам следовать нескольким рекомендациям, которые помогут преодолеть непростое время и справиться с неприятными симптомами.Сезон аллергии начинается, когда почва оголяется от снега. По словам эксперта, люди, у которых есть аллергическая реакция на сырую землю, первые страдают от приступов. Второй всплеск происходит, когда наступает сезон цветения. Самый тяжелый период – начало мая, когда цветет береза. Именно в это время у аллергиков начинается обострение. Длится этот период от двух недель до месяца, пока береза не отцветет. Поскольку березовых деревьев в нашей стране много, в том числе, в Москве, аллергия является бичом жителей России.Владимир Зайцев предложил несколько советов, следуя которым можно без сильного дискомфорта пережить неблагоприятную фазу.Максимально снизить пребывание в зонах повышенного риска, где можно получить аллергическую реакцию, стараться не находиться в таких местах весь сезон цветения растений, на которые выявлена аллергия. Например, за городом много березовых рощ – всем известный факт. Зная, что у вас аллергия на березовые почки, не стоит ехать за город или на дачу в этот период. В идеале, нужно поменять место жительства на время цветения выявленного у вас аллергена, чтобы не быть с ним в контакте. Нужно понимать, что засилье аллергенов в определенном месте может вызвать негативную реакцию и привести к плачевным последствиям в виде отека Квинке или астмы. Важно держаться от таких участков подальше.Регулярно промывать полость носа. Можно использовать физиологический раствор натрия хлорида или специальный раствор на основе морской соли. Также допустимо использовать кипяченую воду с добавлением обычной поваренной соли – 1 чайную ложку на стакан воды. Промывать нос нужно два-три раза в день – утром после пробуждения, днем во время обеденного перерыва или возвращения домой с учебы, и вечером перед сном. Таким образом, аллергены, едва попадая в носовую полость, будут вымываться и не смогут осесть в крови.Обязательно использовать дома увлажнитель или мойку воздуха. Как утверждает врач-отоларинголог, аллергикам такие гаджеты необходимы. С их помощью аллергены проходят через воду, которой наполняются резервуары приспособлений, и оседают там, не попадая в воздух. Помещение должно быть максимально увлажнено, тогда носоглотка сможет противостоять проникновению аллергенов в организм.В период цветения, по возможности, лучше не открывать окна. Через открытое окно пыльца будет попадать в помещение, и вызывать приступы аллергии.Необходимо своевременно обращаться к врачу для обследования и лечения. Если форма аллергии легкая, то врач-аллерголог, иммунолог или отоларинголог назначит специальные кортикостероидные спреи в комплексе с таблетированными антигистаминными препаратами. Такой способ лечения облегчит состояние аллергика в сезон цветения и предотвратит осложнения.При тяжелых формах аллергии необходимо пройти курс носовых блокад до начала периода цветения. По словам Владимира Зайцева, в толщу носовой раковины, которая сильно отекает, отоларингологи делают уколы. Такая терапия помогает снять напряжение слизистой оболочки во время сезонного всплеска пыльцевых аллергических реакций.Полезно приобрести ультразвуковой ингалятор небулайзерного типа для домашнего использования. С помощью этого устройства можно вдыхать физраствор – это очень полезно, особенно в сезон цветения. Нос и глотка, таким образом, хорошо увлажняются, происходит размывание аллергенов. Ингалятор дает хороший противоаллергический эффект.На фармацевтическом рынке представлены специальные маски "3М", обладающие противовирусным и противоаллергическим действием. Они немного дороже обычных, но не критично, поэтому приобрести их может каждый. Поскольку аллергены попадают в организм воздушно-капельным путем, маски помогают предотвратить этот процесс. Использование маски снизит риск обострения аллергии в период цветения. Особенно, если дома живут животные. Надевать их нужно время от времени, когда возникнет необходимость изолировать себя от аллергенных раздражителей.