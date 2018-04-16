Почему закладывает нос, когда лежишь?

Необходимо обратиться к отоларингологу, чтобы выяснить причину.Это может быть хроническая простуда, гайморит, приём препаратов, вызывающих заложенность носа, искривление носовой перегородки. Часто такое возникает из-за длительного применения сосудосуживающих препаратов, которые могут вызвать отёк и паралич сосудистого центра.Для профилактики подобных проблем врачи рекомендуют проветривание комнаты перед сном, увлажнение воздуха, сон на высокой подушке, промывание носовой полости специальными растворами, ингаляции.