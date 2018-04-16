Названы самые нетипичные возбудители аллергии

Об этом будет полезно знать всем.Многие люди даже не догадываются, что причиной аллергического насморка или крапивницы могут стать привычные вещи и продукты питания.Всем известно о том, что цитрусовые, шоколад, молоко, яйца, арахис, пыльца цветущих растений - мощные аллергены, которых нужно избегать тем, у кого есть индивидуальная непереносимость.Как оказалось, среди возбудителей аллергии есть десять вещей, которые можно отнести к категории "нетипичных аллергенов":Влажные салфетки - в них много химических веществ и щелочи, что вполне может вызвать аллергию.Антигистамины - обычно, эти таблетки и сиропы способны устранить симптомы аллергической реакции, но иногда они еще больше усугубляют ситуацию.Овечья шерсть - это натурпродукт, в котором содержится ланолиновое масло - вот оно как раз и провоцирует аллергию.Татуировка - оказывается, у некоторых людей может быть аллергия на чернила, которыми воспроизводят рисунки на коже.Декоративная косметика, крема и краски для волос/бровей/ресниц - наверное, от того, что они способны вызвать аллергические реакции, производители советуют перед началом использования провести тест, нанеся средство на небольшом участке кожи.Она заключается в том, что может вызвать анафилактический шок, который нередко приводит к летальному исходу, собственно, как и отек Квинке, если он локализуется в области шеи и лица.Очень важно прислушиваться к рекомендациям медиков и, если есть сомнения в том, имеется ли у вас аллергия на тот или иной продукт/вещество, то нужно сдать аллергопробы и узнать наверняка о том, чего стоит остерегаться в повседневной жизни.К слову, совсем скоро начнут цвести деревья и кусты, которые нередко становятся причиной развития поллиноза - сезонной весенней аллергии, сопровождающейся насморком, головными болями, кашлем и другими неприятными симптомами. Поэтому есть смысл заранее проконсультироваться с аллергологом.