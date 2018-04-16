Полезные свойства редиски, о которых многие не знают
На прилавках магазинов уже можно встретить свежую редиску, но стоит ли так торопиться и есть ли смысл вообще ее употреблять? Диетологи ответили на все эти вопросы.
Редис и нитраты
Так как редиска является корнеплодом, есть большая вероятность того, что в ней будет накапливаться большое количество нитратов и пестицидов во время произрастания.
Естественно, сейчас мы можем купить только тот редис, который был выращен в теплице, а это значит, что "добавок" в нем гораздо больше, чем в том, который растет в почве вначале лета.
Полезные свойства редиски
В первую очередь, стоит отметить, что в 100 г редиски содержится всего 19 калорий, а это значит, что корнеплод можно отнести в группу самых низкокалорийных продуктов, которые можно есть даже тем, кто хочет похудеть или строго следит за своим весом и не желает поправляться.
Несмотря на низкую калорийность, в редиске есть и белки, и жиры, и углеводы, что делает этот продукт универсальным и позволяет есть его в любое время суток.
Редиска богата витаминами группы В, а также железом, магнием, калием, кальцием, фосфором и другими ценными для организма микроэлементами.
Как влияет на самочувствие и здоровье свежий редис?
- улучшает пищеварение и очищает кишечник за счет достаточного количества клетчатки;
- повышает эластичность сосудов и снижает уровень вредного холестерина;
- снимает отечность с лица и конечностей;
- улучшает цвет лица;
- ускоряет обмен веществ;
- обладает желчегонным свойством, за счет чего обеспечивается защита желчного пузыря от образования в нем камней;
- если применять редис в виде компресса на спину, то можно избавиться от радикулитных болей;
- устранить головную боль можно за несколько минут, натерев лоб и виски свежим соком редиски.
Интересный факт: при измельчении редиса металлическим острием ножа он утрачивает практически все свои полезные свойства, поэтому кушать его нужно целиком.
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