Полезные свойства редиски, о которых многие не знают

Диетологи перечислили все целебные свойства редиса.На прилавках магазинов уже можно встретить свежую редиску, но стоит ли так торопиться и есть ли смысл вообще ее употреблять? Диетологи ответили на все эти вопросы.Так как редиска является корнеплодом, есть большая вероятность того, что в ней будет накапливаться большое количество нитратов и пестицидов во время произрастания.Естественно, сейчас мы можем купить только тот редис, который был выращен в теплице, а это значит, что "добавок" в нем гораздо больше, чем в том, который растет в почве вначале лета.В первую очередь, стоит отметить, что в 100 г редиски содержится всего 19 калорий, а это значит, что корнеплод можно отнести в группу самых низкокалорийных продуктов, которые можно есть даже тем, кто хочет похудеть или строго следит за своим весом и не желает поправляться.Несмотря на низкую калорийность, в редиске есть и белки, и жиры, и углеводы, что делает этот продукт универсальным и позволяет есть его в любое время суток.Редиска богата витаминами группы В, а также железом, магнием, калием, кальцием, фосфором и другими ценными для организма микроэлементами.- улучшает пищеварение и очищает кишечник за счет достаточного количества клетчатки;- повышает эластичность сосудов и снижает уровень вредного холестерина;- снимает отечность с лица и конечностей;- улучшает цвет лица;- ускоряет обмен веществ;- обладает желчегонным свойством, за счет чего обеспечивается защита желчного пузыря от образования в нем камней;- если применять редис в виде компресса на спину, то можно избавиться от радикулитных болей;- устранить головную боль можно за несколько минут, натерев лоб и виски свежим соком редиски.при измельчении редиса металлическим острием ножа он утрачивает практически все свои полезные свойства, поэтому кушать его нужно целиком.