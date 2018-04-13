Шесть тревожных признаков рака, которые нельзя игнорировать

Онкологи предупредили всех о том, как завуалированно может проявляться онкологическое заболевание.

Практически все виды рака на начальном этапе развиваются бессимптомно, что в последствии усложняет врачам задачу.

Как утверждают онкологи, когда пациент обращается к ним с явными признаками онкологического недуга, то здесь речь уже идет о 2-4 стадиях заболевания.

Но все-таки есть симптомы, которые так или иначе должны встревожить человека и заставить его пройти обследование, дабы убедиться в том, что со здоровьем все в порядке или же есть причина для беспокойства.

Эти признаки могут указывать на раки и потому их нельзя игнорировать:

Кашель, одышка, осиплость и изменение голоса в целом, которые наблюдаются у вас уже больше нескольких недель подряд, а других явных причин их появления вы не можете обозначить.

Кровь в моче, стуле, мокроте при кашле, в промежутках между менструациями, а также в период менопаузы. У здорового человека такого симптома быть не должно.

Раны, ссадины и другие повреждения на коже, не заживающие более трех недель. Этот симптом может указывать еще и на сахарный диабет.

Опухоль на любом участке тела, заметная невооруженным глазом, а также сопровождающаяся болевыми эффектами при надавливании на нее.

Много новых родинок или характерное изменение внешнего вида и цвета тех родинок, которые у вас были ранее. Этот симптом практически всегда указывает на рак кожи.

Частые позывы к мочеиспусканию, диарея и запоры являются признаками нарушения работы кишечника и мочевого пузыря, что вполне может стать симптоматикой рака.

Не откладывайте визит к врачу, если заметили у себя хотя бы один из вышеперечисленных симптомов. Пусть даже он не укажет на онкологическое заболевание, но зато вы узнаете, в чем причина его появления и будете спать спокойно.
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