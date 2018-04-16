Ученые рассказали об эффективных способах избавления от перхоти

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Эксперты рассказали, каким образом можно решить проблему с перхотью. Причинами последней могут стать ряд факторов, среди которых неправильное питание, заболевания ЖКТ, хроническая усталость, неверный уход за волосами и т.д.Специалисты отмечают, что шампуни не слишком эффективны в борьбе с перхотью, а эффект от них краткосрочный. Одним из средств может стать использование листьев алоэ, сок которых нужно смешать с медом и кагором. После того, как смесь настоится в холодильнике, ее следует употреблять ежедневно, три раза в сутки до приема пищи. Второй способ включает касторовое масло, смешанное с настойкой календулы, которое втирается в корни. Цветки фиалки, трава бурды и вербена лекарственная при смешивании и отваривании тоже помогут справиться с перхотью.Другие рекомендуют использовать черноголовку обыкновенную, когда ее следует залить литром воды и дать настояться, используя для мытья головы. Еще один метод включает малину, рябину и коричный шиповник, которые нужно смешать с добавлением меда.