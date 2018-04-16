Что происходит в организме при длительном отсутствии секса?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

О влиянии регулярного секса на организм говорилось не раз. А что происходит с организмом при длительном отсутствии секса?Проведенное в США в 2005-2006 годах Национальное исследование здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey) показало, что снижение частоты сексуальных контактов приводит к более высокому уровню гомоцистеина в крови, что в свою очередь повышает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.И наоборот, регулярный секс не менее 2 раз в неделю полезен для сердца и сосудов.Согласно исследованию, опубликованному в 2005 году, половой акт помогает снять стресс, причем эффективнее, чем мастурбация. Секс увеличивает уровень эндорфинов и гормона окситоцина, продуцируемого головным мозгом. Окситоцин может противодействовать нежелательным эффектам кортизола, гормона стресса.Согласно исследованию, проведенному университетами Оксфорда и Ковентри, регулярная половая жизнь в зрелом и пожилом возрасте улучшает работу мозга. По результатам тестов, у сексуально активных пожилых людей выше уровень вербальной (словесной) беглости, ориентации в пространстве и лучше визуальное восприятие объектов.Исследование университета Уилкса-Барре в Пенсильвании показало, что регулярные, но не слишком частые сексуальные контакты снижают риск простуды. Ученые опросили 111 студентов колледжа и взяли у них образцы слюны для выяснения количества содержания в ней иммуноглобулина А, отвечающего за первичную защиту организма от простудных заболеваний. Самый высокий уровень IgA (на 30% выше) оказался в группе тех, кто занимается сексом 1-2 раза в неделю.Можно предположить, что отсутствие секса может негативно отразиться на способности организма противостоять инфекциям.Согласно исследованию, которое проводилось в Финляндии и было опубликовано в 2008 году в Американском медицинском журнале, у мужчин, которые занимались любовью менее раза в неделю, эректильная дисфункция развивалась в два раза чаще, чем у более активных мужчин того же возраста.Многолетнее американское исследование показало, что чем чаще у мужчины в зрелом возрасте бывают эякуляции, тем ниже у него риск развития рака простаты. Риск развития опухоли был ниже у мужчин, испытывающих оргазм не менее 21 раза в месяц.