Открыта новая опасность таблеток против боли
«У обезболивающих препаратов, особенно на основе ибупрофена и аспирина, есть типичные побочные эффекты: диарея, кислотный рефлюкс, запор. Иногда пациенты с такими симптомами даже не подозревают, чем они вызваны»,- приводится в печати мнение исследователей.
Особенно часто, говорят врачи, от применения обезболивающих в этом плане страдают женщин, которые используют такие препараты для облегчения болей, связанных с менструальным циклом. Эксперты предупредили: подобная привычка может приводить к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Медики высказались о том, что избавление от болевых ощущений с помощью таблеток – это распространенное явление в существовании многих людей. Между тем, к лекарствам нужно прибегать как к исключительному решению, только после того как были испробованы немедикаментозные методы, оказавшиеся бессильными.
«Боль можно успокоить путем увеличения физической активности, а также потреблением витамина В. Спазм можно снять с помощью компрессов. Таблетка – это крайний метод»,- отметили эксперты.
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Добавил GooDZonE в категорию Фармакология
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