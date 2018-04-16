Открыта новая опасность таблеток против боли

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Американские ученые сообщили о новом негативном аспекте влияния обезболивающих медикаментов на организм человека. Подробности их исследования – в британском издании Daily Mail. Использование лекарств, которые содержат ибупрофен и аспирин, несмотря на их действенность в купировании боли, способны причинить вред человеку, заявили специалисты из США.«У обезболивающих препаратов, особенно на основе ибупрофена и аспирина, есть типичные побочные эффекты: диарея, кислотный рефлюкс, запор. Иногда пациенты с такими симптомами даже не подозревают, чем они вызваны»,- приводится в печати мнение исследователей.Особенно часто, говорят врачи, от применения обезболивающих в этом плане страдают женщин, которые используют такие препараты для облегчения болей, связанных с менструальным циклом. Эксперты предупредили: подобная привычка может приводить к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Медики высказались о том, что избавление от болевых ощущений с помощью таблеток – это распространенное явление в существовании многих людей. Между тем, к лекарствам нужно прибегать как к исключительному решению, только после того как были испробованы немедикаментозные методы, оказавшиеся бессильными.«Боль можно успокоить путем увеличения физической активности, а также потреблением витамина В. Спазм можно снять с помощью компрессов. Таблетка – это крайний метод»,- отметили эксперты.