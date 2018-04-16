Ученые: сидячий образ жизни вредит памяти

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили: сидячий образ жизни связан с истончением зоны мозга, которая играет важнейшую роль в работе эксплицитной памяти. Этот тип памяти фиксирует факты и события и позволяет осознанно обращаться к воспоминаниям. При этом даже интенсивная физическая активность не защищает мозг от последствий долгой неподвижности. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.У сидячего образа жизни есть немало других негативных последствий. Его связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.Новая работа — первый этап исследований о влиянии образа жизни на память, поэтому в ней участвовало лишь несколько десятков человек. Участниками опроса стали 35 добровольцев в возрасте от 45 до 75 лет. Ни у кого из них не было симптомов деменции, неврологических расстройств, а также травм головы и химических зависимостей. Волонтеры рассказали ученым о том, сколько часов в день они в среднем проводят сидя, а сколько времени посвящают разным типам интенсивной и умеренной физической активности. Затем участники прошли обследование методом магнитно-резонансной томографии.Исследователи обнаружили связь между количеством часов, проведенных в сидячем положении, и истончением медиальной части височной доли коры больших полушарий головного мозга. Изменения затрагивали основание гиппокампа, энторинальную кору и парагиппокампальную кору. Вся медиальная часть височной доли вовлечена в формирование эксплицитной (декларативной) памяти — одного из типов долговременной памяти, позволяющего запоминать события и факты. Известно, что энторинальная кора — одна из первых зон мозга, которые поражает болезнь Альцгеймера. При этом уровень физической активности не влиял на толщину этих регионов коры.Ученые планируют исследования с большим числом участников, чтобы выяснить, может ли сидячий образ быть основной причиной уменьшения объема медиальной части височной доли.