Предвестники инфаркта, о которых важно помнить

Прислушивайтесь к своему организму.Медики утверждают, что основные признаки приближения инфаркта можно увидеть еще до возникновения критического состояния.Специалисты советуют внимательно относиться к любым изменениям в самочувствии и здоровье. В том, что касается инфаркта, по их словам, на себя должны обращать внимание следующие явления:Одышка. К инфаркту ведет нарушение кровоснабжения, причем, не только сердечной мышцы. Легкие тоже оказываются затронуты этим неблагоприятным процессом, - в результате затрудняется их вентиляция. Это сказывается на качестве работы дыхательной системы. Если вы начинаете тяжело дышать после подъема даже на один лестничный марш или после незначительного ускорения шага, это повод насторожиться.Длительная простуда. При ухудшении кровообращения может возникать общее ослабление организма. Как итог, человек начинает часто простужаться, либо простудное состояние у него может держаться в течение непривычно длительного срока.Боль в груди. Ощущение боли в левой части груди, отдающей в руку и плечо, может быть не слишком значительным. Поэтому на нее часто не обращают внимания. Напрасно! Заключение экспертов на этот счет таково: любая боль в груди требует обращения к кардиологу, поскольку может говорить о наличии проблем с сердцем, - перестраховкой это точно не будет.Усталость. Если появилось ощущение, что вы неделями не можете нормально выспаться, и не даже выходные дни не дают ощущения отдыха, это тоже может быть предвестником инфаркта. Особенно должны настораживать дневная вялость в сочетании с ночной бессонницей.Головокружение. Этот симптом не всегда бывает связан с проблемами сердца – такое бывает, например, при переутомлении. Но если эпизоды головокружения стали часто повторяться, это плохой для сердца знак. Идите к врачу!