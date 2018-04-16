Осторожно: эти продукты могут усилить чувство голода

Диетологи обозначили список продуктов, которых лучше избегать, если вы хотите похудеть.Хороший аппетит и постоянное чувство голода являются главными причинами переедания и, как следствие, набора лишнего веса.Так как не за горами пляжный сезон и за оставшиеся весенние недели нужно успеть сбросить избыточный вес, у большинства людей возникает вопрос "что исключить из рациона, чтобы не хотелось кушать?".Большинство вредных для фигуры продуктов люди употребляют между основными приемами пищи, называя их перекусами. Но даже не подозревают, что они не утоляют голод, а наоборот, провоцируют его появление.Диетологи уверены, что. Дабы помочь всем желающим похудеть к лету, эксперты перечислили их:- хлебобулочные изделия и сдобная выпечка;- чипсы, снеки, сухарики;- сладости: конфеты, печенье, пирожные, вафли и так далее;- газированные напитки, особенно сладкие;- колбасные изделия и бутерброды с ними.Во всех перечисленных продуктах содержится много сахара и соли, а они в свою очередь задерживают жидкость в организме и повышают уровень глюкозы в крови.Таким образом, в организме человека производится больше гормона инсулина, от чего и усиливается аппетит.К тому же, сладкая и соленая пища поставляет в мозг сигнал о том, что желудок пуст, и потому человек буквально через несколько минут после такого перекуса снова хочет есть.Диетологи рекомендуют перекусывать продуктами с низким содержанием калорий, но при этом в них должны присутствовать питательные вещества, витамины, полезные жиры, белки или углеводы. Это могут быть фрукты, овощи, сухофрукты, творог, ягоды, смузи, орехи.