Об этих заболеваниях можно узнать, посмотрев на свои руки
Немногим известно, что руки, ладони и ногти могут рассказать о здоровье человека больше, чем он сам знает.
Нередко, врачи осматривают верхние конечности своих пациентов именно для того, чтобы определить верность своих предположений в отношении того или иного диагноза.
Что вы можете увидеть особенного на своих руках?
Потеют ладони и пальцы. Такое явление можно объяснить высокой температурой воздуха, а также волнением. Если вы не находите таких причин чрезмерного потоотделения на руках, тогда речь может идти о ладонном гипергидрозе, который подлежит лечению.
Холодные ладони, приобретающие синеватый оттенок. На регулярной основе это может говорить о сбое в работе ЦНС, а также нарушении кровообращения, поэтому обратиться к врачу желательно побыстрее.
Сильная отечность рук и пальцев. Когда человек ест много соленого и не употребляет достаточное количество жидкости, на этот симптом можно не обращать внимания, хотя, это тоже нельзя назвать нормальным. Но если провоцирующие факторы отсутствуют, то отечность может быть вызвана сбоем в работе почек, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.
Голубой оттенок ногтевых пластин. Тревожный сигнал, чаще всего свидетельствующий о недостатке железа в крови и железодефицитной анемии. При этом могут появиться и другие симптомы данного заболевания, такие как бледность, хроническая усталость, сонливость, плохой аппетит.
Тремор пальцев. Человеку с постоянно дрожащими пальцами на руках следует немедленно навестить терапевта. Такой симптом чаще всего указывает на нервное и физическое перенапряжение, а также дефицит витаминов Е и группы В - В1, В6, В12.
Медики убеждены, что внимательное отношение к своему организму и самочувствию может помочь людям реже болеть, так как любое изменение будет заблаговременно определено и устранено с помощью терапии.
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