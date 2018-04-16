Об этих заболеваниях можно узнать, посмотрев на свои руки

Медики указали на симптомы некоторых заболеваний, которые можно заметить, обратив внимание на свои руки.Немногим известно, что руки, ладони и ногти могут рассказать о здоровье человека больше, чем он сам знает.Нередко, врачи осматривают верхние конечности своих пациентов именно для того, чтобы определить верность своих предположений в отношении того или иного диагноза.Такое явление можно объяснить высокой температурой воздуха, а также волнением. Если вы не находите таких причин чрезмерного потоотделения на руках, тогда речь может идти о ладонном гипергидрозе, который подлежит лечению.На регулярной основе это может говорить о сбое в работе ЦНС, а также нарушении кровообращения, поэтому обратиться к врачу желательно побыстрее.Когда человек ест много соленого и не употребляет достаточное количество жидкости, на этот симптом можно не обращать внимания, хотя, это тоже нельзя назвать нормальным. Но если провоцирующие факторы отсутствуют, то отечность может быть вызвана сбоем в работе почек, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.Тревожный сигнал, чаще всего свидетельствующий о недостатке железа в крови и железодефицитной анемии. При этом могут появиться и другие симптомы данного заболевания, такие как бледность, хроническая усталость, сонливость, плохой аппетит.Человеку с постоянно дрожащими пальцами на руках следует немедленно навестить терапевта. Такой симптом чаще всего указывает на нервное и физическое перенапряжение, а также дефицит витаминов Е и группы В - В1, В6, В12.Медики убеждены, что внимательное отношение к своему организму и самочувствию может помочь людям реже болеть, так как любое изменение будет заблаговременно определено и устранено с помощью терапии.